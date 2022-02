Les députés français débattent pour la forme de la présence française au Sahel

Jean-Luc Mélenchon, député La France insoumise et candidat à l'élection présidentielle française de 2022, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le 9 février 2021. AFP - LUDOVIC MARIN

Dans sa déclaration à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Jean Castex a défendu le bilan de la présence française au Sahel et assuré le service après-vente de la politique du président Emmanuel Macron, et reçu soutiens et critiques.