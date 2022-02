Présidentielle 2022: mise en place de l’agence Viginum pour guetter la propagande en ligne

Le gouvernement français a mis en place une agence dénommée Viginum, chargée de la « protection contre les ingérences numériques étrangères ». En période de campagne présidentielle, la Russie, la Chine, la Turquie et les conspirationnistes américains seraient particulièrement surveillés par cet organisme.

L’agence Viginum est composée d’une trentaine d’agents, dont certains sont des anciens des services de renseignement. Sa création a été annoncée en juillet 2021, mais elle n’est opérationnelle que depuis la publication, en décembre dernier, d’un décret lui permettant de collecter des informations directement sur les réseaux sociaux. Elle a notamment permis de scruter les discussions en ligne autour du référendum pour l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi récemment, les conversations des participants des convois de la liberté qui se sont répandues sur les réseaux sociaux.

Cette entité Viginum n’est ni un service de police ou de renseignement, c’est ce que rappelle le gouvernement. La fonction première de la structure est bien de détecter les tentatives de la propagande 2.0 qui sévissent depuis longtemps et à longueur de réseaux. Mais elle est chargée aussi de faire profiter à l’ensemble des institutions françaises, aux acteurs la société civile les résultats de ces investigations, afin de pouvoir lutter efficacement contre les infox.

Lutter contre la manipulation de l’information

« L’installation d’un service comme Viginum était indispensable pour au moins centraliser l’expertise française en matière de lutte contre la manipulation de l’information venant de l’étranger, explique Jean Cattan, secrétaire général du Conseil national du numérique. Mais ce qui semble important maintenant est de mettre en partage cette expertise entre toutes les composantes de l’État et hors de l’État, c’est-à-dire auprès du monde de la recherche, de la société civile ou encore des journalistes. »

Lutter contre les infox ne concerne pas seulement la campagne présidentielle 2022 précise le secrétaire général du Conseil national du numérique: « On le constate, par exemple, avec la crise ukrainienne et de potentielles manipulations de l’information provenant de puissances étrangères. Il devient important que nous soyons prêts tous, au sein de l’État et de la société à coopérer au mieux, à analyser au mieux, les dynamiques de la désinformation en ligne afin de mieux réagir collectivement. »

Le risque de campagnes de désinformation électorale

Quels sont les scénarios envisagés par Viginum sur les menaces en ligne qui pèsent sur la campagne présidentielle ? Principalement, « une campagne de dénigrement ou de promotion d’un candidat venue de l’étranger », indique le site de Viginum avec le risque que plusieurs États lancent conjointement des campagnes de désinformation électorale.

Les analystes de l'agence emploient des modélisations mathématiques pour repérer, par exemple, les faux comptes qui partagent la même photo trompeuse ou retouchée d’un candidat. Cependant, la Commission nationale de l’informatique et des libertés estime que cette nouvelle structure « n’est pas neutre sur l’exercice des libertés publiques ». La Cnil précise dans son avis qu’elle met en garde contre une possible «collecte massive» des données des internautes qui sera réalisée par ce nouvel organisme.

