Présidentielle française: Marine Le Pen suspend sa campagne pour recueillir des parrainages

À moins de deux mois du premier tour de la présidentielle en France, la candidate du Rassemblement national (RN) n’a recueilli que 393 parrainages d'élus locaux sur les 500 parrainages nécessaires pour se présenter. Le Premier ministre Jean Castex a appelé mardi les élus à parrainer les candidats.

Son programme pour l’école attendra, son déplacement dans la Somme est reporté. Marine Le Pen passe désormais une partie de ses journées au téléphone. Le compte à rebours est lancé : il manquerait encore une quarantaine de signatures selon un cadre du parti.

« On est obligés de se prostituer pour être candidat », dénonce un proche de Marine Le Pen, « outré » de voir ainsi sa candidate interrompre sa campagne pour récolter des signatures. Un autre élu RN raconte avoir appelé des dizaines de maires sans qu’aucun ne veuille parrainer un seul candidat, par peur de représailles des Communautés de communes, rapporte Julien Chavanne, du service politique de RFI.

Apporter son parrainage « n'est pas automatiquement synonyme de soutien politique », a rappelé ce mardi le Premier ministre Jean Castex, appelant les élus à « apporter leurs parrainages » aux candidats à la présidentielle. Le chef du gouvernement a par ailleurs indiqué qu'il allait recevoir jeudi matin l'ensemble des associations d'élus locaux, ainsi que les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat afin « d'évoquer ensemble cette situation dans le respect de la liberté de chacun », « parce qu'il y a un sujet profondément démocratique ».

L’appel du chef de Jean Castex aux maires arrive trop tard pour un conseiller de Marine Le Pen qui s’étonne du silence d’Emmanuel Macron. « Il préfère jouer les Prix Nobel de pacotille en Ukraine plutôt que de s’occuper de notre démocratie », attaque ce membre du premier cercle.

Marine Le Pen devrait reprendre sa campagne la semaine prochaine avec une visite au Salon de l’agriculture. D’ici là, elle enchaînera deux grandes émissions sur France 2, entre plusieurs coups de fil.

Et le temps presse, les candidats ont jusqu’au 4 mars pour trouver les 500 parrainages. Outre Marine Le Pen, deux autres candidats crédités de plus de 10% des intentions de vote dans les sondages restent en deçà de la barre fatidique: l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon (442 signatures) et le candidat de Reconquête! Éric Zemmour (350).

