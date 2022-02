France: les fermes numérisées font leur grand retour au salon de l’Agriculture

Le salon international de l'Agriculture de Paris cette année exposera le «nec plus ultra» des solutions numériques destinées au monde agricole, avec des innovations qui permettent déjà aux agriculteurs d’allier compétitivité, respect de l’environnement et de meilleures conditions de travail. (Image d'illustration)

Au fil des ans, l’agriculture est devenue le domaine privilégié des technologies de l’information et du numérique. Après deux ans d'absence, les fermes numérisées font leur grand retour à la 58e édition du salon international de l’Agriculture qui se tiendra ce 26 février jusqu’au 6 mars prochain à Paris porte de Versailles.

Publicité Lire la suite

Le salon international de l'Agriculture de Paris exposera le nec plus ultra des solutions numériques destinées au monde agricole. De nombreuses innovations permettent déjà aux agriculteurs d’allier compétitivité, respect de l’environnement et de meilleures conditions de travail, et notamment à l’aide des travaux en sciences du numérique qui ont été menés dans ces fermes totalement informatisées.

Ce réseau interconnecté d’exploitations expérimentales est soutenu par des structures de recherche, bénéficie d’aides financières au développement, et multiplie les innovations qui ont été mises au point par des jeunes pousses.

Cette agriculture dite 2.0 préconise d’avoir un recours massif à des robots, des drones ou à des systèmes d’analyses informatiques intelligents, avec toutefois un double objectif qui est à la fois d'optimiser les cultures et les élevages, tout en respectant l’environnement.

Une révolution verte qui nécessite une gestion commune des flux de données

Sans une gestion commune des flux de données que délivrent en permanence les filières agricoles et agroalimentaires, cette « révolution verte » connectée ne pourrait pas se développer dans le monde, précise Jérôme Le Roy, président de l’association la Ferme Digitale qui présentera au salon international de l'Agriculture de Paris, les réalisations concrètes de la France dans ce domaine.

« L’association La Ferme Digitale qui a été créée il y a cinq ans regroupe 80 membres qui mettent au point de nouvelles technologies pour l’agriculture et le secteur de l’alimentation. Ces travaux de recherche menés dans des fermes expérimentales ont pour objectif de transférer directement ces innovations aux agriculteurs afin qu’ils puissent optimiser la conduite des cultures, gérer la vie des sols ou encore de développer des filières pour le stockage du carbone dans les exploitations françaises. Pour faire la démonstration des avancées du numérique au service de l’agriculture, nous avons installé 600 m2 de stands et décidé d’organiser 80 conférences pendant les neuf jours du Salon. Elles vont traiter de sujets aussi variés que l’environnement, les circuits courts, la traçabilité des denrées alimentaires et les services numériques destinés au monde agricole. »

Jérôme Le Roy précise que grâce aux conférences, les visiteurs pourront ainsi avoir un aperçu complet des nouvelles formes de l’agriculture qui se développent en France avec la volonté forte de faire émerger depuis notre pays un écosystème de référence qui servira de modèle aux acteurs européens puis potentiellement au reste du monde.

Des exploitations fonctionnant en réseau

Ces fermes fonctionnent en mode collaboratif et en réseau et deviendront bientôt la norme des futures exploitations. Ce seront des lieux de vie où il fait bon travailler et dans lesquels l’agriculteur deviendra le gestionnaire de communauté en ligne de sa ferme.

Une « révolution verte » et numérique qui a la volonté aussi de relever le défi de la souveraineté et de la sécurité alimentaire, affectant du nord au sud, de plus en plus de pays victimes du dérèglement climatique. Rappelons que d’ici à 2050, notre monde risque de subir de longues périodes de famine, si nous ne parvenons pas à produire 70% de nourriture en plus, tout en respectant, du moins on l’espère, notre terre nourricière.

►À lire: Ferme robotisée, vaches connectées: des technologies au service du bio

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne