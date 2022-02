Le Parlement français va adopter l'allongement du délai de l'IVG

Photo By BSIP/UIG Via Getty Images

La proposition de loi prévoit de rallonger de douze à quatorze semaines le délai légal de l'interruption volontaire de grossesse (IVG). Il s'agit notamment de répondre à un manque de praticiens et de centres, allongeant parfois les délais de prises en charge des femmes. Le pays va ainsi plus loin que la majorité de ses voisins européens.

Ultime réforme de société de ce quinquennat, le Parlement devait voter ce mercredi 23 février l'allongement du délai de l'IVG. La proposition de loi prévoit en outre d'étendre la pratique de l'IVG instrumentale aux sages-femmes, déjà habilitées à pratiquer les IVG médicamenteuses depuis 2016. Un moyen de répondre à un manque de praticiens et à la fermeture progressive de centres IVG. Près de 2 000 femmes seraient contraintes chaque année de se rendre à l'étranger pour pouvoir avorter car elles ont dépassé les délais légaux.

Interdiction totale à Malte

La plupart des pays membres de l'Union européenne autorise l'interruption volontaire de grossesse (IVG) jusqu'à la douzième semaine de grossesse. Quelques-uns vont plus loin encore que la France, comme la Suède qui permet l'avortement jusqu'à 18 semaines ou les Pays-Bas et le Royaume-Uni où le délai est de 24 semaines.

L'UE compte tout de même des exceptions : Malte, seul pays où l'avortement est totalement illégal. Et la Pologne, où ce droit recule, car désormais limité aux femmes victimes de viol, d'inceste et à celles dont la vie est en danger.

Mais en général, les femmes d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Océanie bénéficient des politiques les plus libérales. Même si elles restent parfois fragiles comme aux États-Unis où la Cour suprême pourrait modifier la loi cette année.

En Afrique, l'interdiction toujours la norme

Ailleurs dans le monde, l'interdiction est totale dans une quinzaine d'États : le Congo-Brazzaville, la RDC, le Sénégal, Madagascar, le Nicaragua, le Honduras, le Salvador, Haïti ou encore le Laos, le Sri Lanka et les Philippines.

Autant imposent des conditions très restrictives : Côte d'Ivoire, Ouganda, Brésil, Venezuela ou encore Liban.

C'est le cas également dans de nombreux pays d'Amérique du Sud, mais avec des avancées notables au Chili, en 2017, en Argentine en 2020 et il y a quelques jours seulement en Colombie où la Cour constitutionnelle a dépénalisé l'IVG jusqu'à 24 semaines de grossesse.

Sur le continent asiatique, on peut évoquer le cas de la Thaïlande qui a fini par céder à la pression de la rue et décriminaliser l'IVG en 2020 et la Corée du Sud qui a mis fin à 66 ans d'interdiction.

Enfin, le Bénin est devenu en 2021 l'un des rares pays d'Afrique à autoriser le recours à l'avortement jusqu'à douze semaines.

