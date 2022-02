Révélations sur la primaire LR: Valérie Pécresse dénonce «une déstabilisation»

Selon le journal Libération, la primaire qui a sacrée la candidate des Républicains en décembre dernier aurait été entachée de multiples fraudes. Adhérents fantômes, morts qui votent et même un chien électeur, les faits rapportés sont troublants, forçant Valérie Pécresse à réagir.

Ne rien lâcher, n'admettre aucun dysfonctionnement. Assaillie de question sur le plateau de BFM TV, Valérie Pécresse a choisi la stratégie de la négation, avec un argument : « Si c'était vrai, mes adversaires l'auraient critiquée, souligne-t-elle. Elle s'est déroulée sans aucune contestation. S'il y avait eu un moindre doute, croyez bien qu'il y en aurait eu. »

Sauf que la primaire des LR avait justement été conçue pour limiter au maximum les risques de contestation avec deux tours s'enchaînant en 48 heures et, selon le journal Libération, la destruction rapide du fichier des votants.

« Moi, je trace ma route »

De quoi favoriser une course aux adhérents de complaisance, ce dont d'ailleurs tous les candidats avaient conscience, reconnaît-on dans les rangs des Républicains. « Mais je ne pensais pas que ça aurait été jusque-là », admet une sénatrice LR qui s'étonne par ailleurs du timing des révélations alors que Valérie Pécresse est à la peine.

La candidate parle, elle, directement de manipulation et de tentative de déstabilisation. Mais par qui ? « Écoutez, je n'en sais rien et je ne veux pas le savoir. Moi, je trace ma route », dit-elle. Un manque étonnant de curiosité qui s'explique selon un Républicain par la volonté d'éviter des règlements de compte en interne susceptibles de porter un coup fatal à la candidature Pécresse et au parti lui-même.

