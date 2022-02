France: une campagne choc pour prévenir la prostitution des mineurs

Dans le cadre du plan de lutte national contre la prostitution des mineurs, le gouvernement lance ce lundi 28 février une campagne de sensibilisation pour alerter des dangers de la prostitution des mineurs qui concerne essentiellement des filles.

Pendant un an, entre novembre 2020 et novembre 2021, le CVM a analysé des dossiers de procédures judiciaires, mené des entretiens avec des mineurs victimes de prostitution, mais aussi leurs parents. Des données statistiques ont été récoltées.

Une vidéo choc va donc être diffusée sur les réseaux sociaux et plusieurs plateformes (Instagram, etc...) et aussi sur les chaines de télévision du service public. L'ensemble du clip s'appuie sur une expression bien connue des adolescents : « Je gère ». Autrement dit, je contrôle la situation.

Sur les images, on voit une mineure de 16 ans sous l'emprise de son petit ami - proxénète à peine plus âgé qu'elle. Elle frotte des billets de banque entre le pouce et l'index, obtenus contre une prestation sexuelle et dit à ses copines de collège : « C'est bon, je gère ». Sauf que son souteneur estime qu'elle ne rapporte pas assez d'argent, il frappe l'adolescente, elle s'effondre et cette fois ne gère plus rien du tout.

10 000 mineurs prostitués

En France, 10 000 mineurs, essentiellement des filles de 14 à 17 ans, se livreraient à la prostitution. Le phénomène a explosé ces dernières années notamment avec les réseaux sociaux qui facilitent la mise en relation avec les clients.

Le rapport remis au gouvernement précise que cette prostitution touche tous les milieux sociaux. Autre enseignement, les jeunes victimes ont le plus souvent connu des traumatismes dans leur enfance. Quant aux parents, qui oscillent entre « culpabilité, colère, incompréhension et impuissance ». Ce clip choc s'adresse aussi à eux.

Le secrétaire d’État chargé de l’Enfance et des Familles, Adrien Taquet, a présenté en novembre un plan doté de 14 millions d’euros pour lutter contre le phénomène.

