Salon de l'agriculture: le passage obligé des candidats à l'élection présidentielle française

Reportage

Le Salon de l’agriculture fait grise mine cette année, en raison notamment de la guerre en Ukraine. Résultat, les candidats se succèdent pour tenter de rassurer les agriculteurs et notamment à gauche où l’on compte sur la crise pour faire oublier la méfiance mutuelle avec le monde paysan.

Reportage porte de Versailles à Paris, Aurélien Devernois et Lucile Gimberg

Entre deux vaches et un plateau de fromages, Anne Hidalgo a évidemment remarqué les regards soucieux des paysans. L’heure n’est pas à l’optimisme dans les travées du salon de l’agriculture. Alors la candidate socialiste joue la carte de l’apaisement. Plus question de critiquer le monde agricole et son modèle de production intensif : « La gauche que j'incarne portera ce message-là, en opposition à cet 'agribashing' qu'on ne peut plus supporter ». Pour Anne Hidalgo, l’urgence, c’est d’alléger le fardeau des agriculteurs en ces temps de crise : « Il nous faut jouer à partir de la TVA pour contenir l'augmentation des prix de l'essence, de l'énergie, de l'électricité ».

Contrer la flambée des prix de l’énergie, mais aussi des céréales, alors que la Russie et l’Ukraine font partie des plus gros producteurs mondiaux de blé. Un peu plus loin, le candidat communiste Fabien Roussel a une idée : « Je demande à ce que le gouvernement engage rapidement une conférence nationale afin d'assurer une sécurité en matière de céréales mais également en matière de prix de l'alimentation du bétail ».

Un soutien inconditionnel non sans arrière-pensée politique : Fabien Roussel, tout comme Anne Hidalgo, entend aussi marquer sa différence avec le grand rival à gauche, Jean-Luc Mélenchon, absent du salon de l’agriculture cette année.

Valérie Pécresse était également porte de Versailles ce 28 février. La candidate de la droite n'a pas nié les fortes conséquences qu'il pourrait y avoir pour les agriculteurs. « Nous importons beaucoup, a en effet prévenu, la candidate LR en interview sur une chaîne spécialisée du salon. L'Ukraine et la Russie sont deux grands pays agricoles. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'Union européenne mette en place un bouclier pour protéger nos agriculteurs. La question que pose cette crise, c'est celle de notre souveraineté européenne. Sommes-nous dépendants de certains pays pour nos approvisionnements ou est-ce que nous pouvons produire en Europe les produits de première nécessité qui nous sont indispensables. Cette question va se poser de manière aiguë dans les mois qui viennent. Et nous allons devoir prendre des mesures pour assurer l'indépendance agricole de l'Europe. Nourrir son peuple, c'est évidemment la première chose que doit faire un État, un continent. C'est la première chose que doit faire l'Union européenne ».

Produire davantage en Europe, augmenter les revenus des exploitants et favoriser la transmission. Au fil des stands, Valérie Pécresse distille aussi ses objectifs pour les agriculteurs français, un électorat indispensable pour la droite, sur lequel lorgne aussi la candidate d’extrême droite Marine Le Pen.

