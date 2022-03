Présidentielle 2022: Jean-Luc Mélenchon accusé de complaisance avec le régime de Poutine

Il est depuis le début de la guerre en Ukraine dans le viseur du parti socialiste et des écologistes. Jean-Luc Mélenchon est accusé de complaisance avec le régime de Vladimir Poutine, en critiquant notamment l'influence de l'OTAN dans la dégradation de la situation ayant mené à l'invasion russe. Et le front de ses détracteurs s'est élargi ce mardi 1er mars à l'occasion du débat sur l'Ukraine organisé à l'Assemblée Nationale.

Publicité Lire la suite

Hué, conspué, Jean-Luc Mélenchon à la tribune de l'Assemblée Nationale. Rompant avec le soutien quasi total des autres partis à la stratégie gouvernementale, le candidat Insoumis à la présidentielle a agacé, en particulier dans les rangs de la majorité.

« On ne peut pas être dans un temps où on condamne l’attaque, mais pour mieux la justifier dans la phrase d’après. Ce n’est pas à Jean-Luc Mélenchon de décider du sort et du statut de l’Ukraine », estime Pieyre-Alexandre Anglade, député la République en Marche.

Jean-Luc Mélenchon « dans une stratégie électoraliste »

À droite, le député Les Républicains Éric Diard est encore plus lapidaire. « Jean-Luc Mélenchon est dans la stratégie toujours électoraliste de dire : ‘Bon, pour les présidentielles, comment je peux me démarquer des autres candidats !’ C’était une intervention, au mieux, décalée. Au pire, je dirais qu’elle était discourtoise », juge-t-il.

Des critiques mal acceptées dans le camp Mélenchon qui rappelle que son candidat soutient l'essentiel des mesures prises à l'encontre de la Russie. Et que lui n'a jamais frayé avec Vladimir Poutine. « Ce n'est pas moi qui aie reçu M. Poutine à Versailles dans tout le lustre de la monarchie, c’est M. Macron », appuie Alexis Corbière, député Insoumis.

Les Insoumis qui préfèrent voir dans cette réprobation une réaction à la progression de Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote à la présidentielle.

►À lire aussi : Présidentielle française: Jean-Luc Mélenchon fait salle comble à Montpellier

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne