Présidentielle 2022: les candidats proposent leur solutions face aux déserts médicaux

Après deux ans de pandémie qui ont montré les difficultés des hôpitaux en France, la santé devait être un grand thème de la campagne présidentielle 2022. Mais le débat peine à percer après des mois consacrés à l’immigration et alors que la guerre fait désormais rage en Ukraine. Quatre candidats dans la course à l’Élysée ont évoqué à l’invitation de la Mutualité française ces questions, notamment les déserts médicaux.

Ce mardi, à l’invitation de la Mutualité française, quatre candidats dans la course à l’Élysée - trois autres ont décliné - ont présenté à Paris leur programme en matière de santé. Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse et Fabien Roussel, ont notamment parlé de leurs solutions pour lutter contre le manque criant de médecins dans de nombreux départements du pays.

Tous promettent de former plus de personnel soignant. Mais dans le cas des médecins, cela n’aura d’effet que dans une petite décennie. Alors, en attendant, le candidat écologiste, Yannick Jadot, assume. « La dernière année d’étude comme les deux premières années d’exercice, s’il y a une nécessité absolue, eh bien oui, on trouvera les salaires, on trouvera les politiques d’accompagnement. Mais oui, il y aura une obligation d’installation », estime-t-il.

Rendre les territoires plus attractifs

Il n’est pas question de toucher à la liberté d’installation des praticiens, rétorque la candidate de la droite. Comme la socialiste Anne Hidalgo, Valérie Pécresse préfère que les étudiants en médecine générale fassent une année de plus et la passent dans les déserts médicaux. « En 2022, ce sera sur une base volontaire et à partir de 2025, la promotion qui sortira, ce sera obligatoire dans le cursus de médecine générale. C’est en contrepartie de cette revalorisation à 30 € de la consultation des généralistes. »

En zone dense, un nouveau médecin ne pourra s’installer que si un autre s'en va, défend de son côté le communiste Fabien Roussel. Comme ses rivaux, il veut aussi rendre les territoires plus attractifs : « Avoir des services, avoir des écoles, des écoles de danse, de musique, des centres de sport qui font que les médecins ont envie de venir s’installer parce qu’il y a tout pour leurs familles aussi. »

Aujourd'hui près d’un quart des Français vit dans un désert médical et après deux ans de pandémie, les candidats le savent : les questions de santé pèseront au moment de voter à la présidentielle.

