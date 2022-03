Procès du 13 novembre: ce qu’ont révélé les caches des terroristes

Après deux semaines d’interruption dues à plusieurs cas de Covid-19 parmi les accusés, le procès des attentats du 13-Novembre 2015 a repris mardi 1er mars devant la Cour d’Assises spéciale de Paris. La première phase d’audition des 14 accusés présents est terminée. La Cour entend cette semaine les enquêteurs belges qui ont retrouvé et passé au peigne fin les caches de la cellule terroriste responsable des attentats. Compte-rendu d’audience.

De notre envoyé spécial au Palais de justice de Paris,

Si les faits jugés n’étaient pas si graves, on s’amuserait peut-être du ridicule des perruques et des fausses lunettes retrouvées par les enquêteurs. Déguisements grossiers utilisés par plusieurs des accusés pour établir de fausses cartes d’identités et louer des voitures ou des appartements. En visioconférence depuis Bruxelles, les enquêteurs belges diffusent des photos. On peut ainsi voir Ahmed Dahmani, Salah Abdeslam ou Mohamed Bakkali coiffés de ces postiches.

Mohammed Bakkali se présente au propriétaire d’un appartement qu’il visite comme « Fernando Castillo », un commercial espagnol. Khalid El Bakraoui, l’un des coordinateurs des attaques du 13-Novembre qui se fera exploser à l’aéroport de Bruxelles, choisit comme nom d’emprunt : « Ibrahim Maaroufi ». Le vrai Ibrahim Maaroufi est en fait un joueur de football, ancien milieu de terrain de l’Inter de Milan, à qui cette usurpation a valu un contrôle de police désagréable aux Pays-Bas.

Traces d’ADN et d’explosifs

Dans ces caches situées en banlieue de Bruxelles ou dans un rayon de plus de 100 kilomètres autour de la capitale belge, dans ces appartements banals, ces maisons de la Belgique rurale, les enquêteurs n’ont pas retrouvé que des déguisements. Dans deux d’entre elles au moins, des traces de TATP, l’explosif de choix des terroristes, ont été découvertes ainsi que des sacs de boulons et de fines cordes blanches, les mêmes que celles retrouvées sur les restes des ceintures d’explosifs des kamikazes du 13-Novembre.On y prélève aussi des traces ADN laissées par plusieurs des accusés et des membres de la cellule terroriste, sur une fourchette, un gobelet, des vêtements...

Dans leur exposé à la Cour, les enquêteurs belges expliquent comment ils ont retracé, après coup, à l’aide des relevés téléphoniques et des données de géolocalisation des voitures de location, la localisation de ces différentes planques. Ils ont aussi cherché à établir qui y était venu et quand, et donc ce que savaient les uns et les autres des préparatifs des attentats. Élément clé de ce dossier pour l’accusation comme pour la défense puisque c’est sur cette base que certains accusés risquent la perpétuité.

« Vous savez où se trouve Marbella ? »

C’est le cas de Yassine Atar. Son avocat, Me Raphaël Kempf, s’en prend avec véhémences aux enquêteurs belges : « Si Yassine Atar est dans ce box aujourd’hui, c’est à cause de vous ! » L’un des éléments qui a permis d’inculper ce vendeur de voiture - par ailleurs, frère du commanditaire des attaques du 13-Novembre - c’est la découverte chez lui d’une clé de l’immeuble de l’un de ces « appartements conspiratifs ». Aujourd’hui, les enquêteurs admettent que la serrure en question était de mauvaise qualité et que d’autres clés pouvaient l’ouvrir. Cette clé n’est plus considérée comme un élément à charge.

Les enquêteurs se demandent par ailleurs si Yassine Atar n’a pas cherché une planque pour la cellule. Une conversation en particulier vient alimenter leurs soupçons. L’avocat insiste pour qu’on la diffuse et qu’on la traduise. Yassine Atar demande bien, en dialecte marocain, à l’un de ses contacts de lui trouver un appartement ou une villa, mais pas à Bruxelles ou Tournai mais à Marbella. « Vous savez où ça se trouve, monsieur l’enquêteur ? » « J’imagine que c’est au Maroc », tente le policier. « C’est en Espagne. » Dans tous les cas, bien loin du dossier.

