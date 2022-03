Il est 6h à Paris, les bovins du Salon de l’agriculture s'éveillent...

Reportage

Durant neuf jours, les éleveurs qui exposent leurs bêtes au Salon international de l’agriculture, à Paris, sont sur le pont bien avant le lever du jour et jusque tard le soir. Reportage dans les coulisses de « la plus grande ferme de France » avant l’arrivée des quelque 70 000 visiteurs quotidiens.

Publicité Lire la suite

Il est à peine 6h du matin, porte de Versailles, à Paris. Dans trois petites heures, les amoureux de l’agriculture vont sillonner les allées du salon. Mais avant cela, il faut faire place nette et s’occuper des animaux, plus de 4 000, issus de 400 races différentes cette année.

Dans l’immense pavillon 1, les cochons dorment encore, malgré la lumière puissante des néons de ce gigantesque hangar, qui s’est remise en marche. Il fait très chaud, les aérations ne tournent pas à plein régime durant la nuit. Du côté des vaches, stars incontournables du salon, il n’en va pas de même. Réveillées par des éleveurs aux yeux quelque peu embrumés par leur courte nuit, les 360 vaches laitières commencent leur journée par la traite, sauf pour celles qui doivent d’abord nourrir leurs petits. Sur toute la durée du salon, 65 000 litres de lait sont ainsi récupérés puis transportés dans une coopérative laitière près d’Orléans, à une centaine de kilomètres de Paris.

Puis arrive l’heure de la douche, « à l’eau tiède, car elles adorent », souffle un éleveur. Derrière le pavillon, une salle de bain géante en plein air où, alignés les uns près des autres, les bovins sont savonnés de « la tête aux pieds » puis rincés au jet d’eau. D’ordinaire, ils ne reçoivent pas un traitement aussi méticuleux, pas de douche quotidienne, mais au Salon de l’agriculture, il faut être sur son 31 quand plus de 600 000 personnes vous contemplent.

Un vrai salon de beauté

Après la douche, l’heure est au brossage, au démêlage des poils de la queue, au lissage de la totalité des membres, à la tondeuse, au rasoir, voire au sèche-cheveux ou à la pose de décoration quand un « défilé » sur le ring est prévu. Newman, un taureau de 1 700 kilos, « habitué du salon » comme explique Max, son propriétaire venu de Charente-Maritime, est en train de se faire peigner, il a déjà pris sa douche. « Aujourd’hui, c’est le jour du concours pour lui. Donc, on le dorlote encore plus ».

Pendant que les bovins se promènent « pour se dégourdir », leurs emplacements sont nettoyés de fond en comble. Il faut enlever les bouses, remettre de la paille, que tout soit propre avant l’ouverture. Un va-et-vient de chariots qui déchargent plus de 300 tonnes de paille durant le salon.

Après leur toilette, le « petit déjeuner ». Chaque bovin avale 25 kilos de foin par jour, « un peu moins que d’ordinaire du fait de la chaleur », explique un éleveur.

Visiblement, les vaches ont l’air heureuses dans la capitale. « Elles ne sont pas du tout stressées, s'amuse un propriétaire. Le premier jour, oui, peut-être un peu, mais c’est comme quand quelqu’un qui débarque de l’Aveyron pour la première fois à Paris et qui doit prendre le métro ; au bout de quelques jours, on s’habitue ». Et d’expliquer que si les vaches étaient stressées, elles rumineraient de façon pas ordinaire en tortillant leur cou, or ce n’est pas le cas…. « Ici, c’est le confort total pour elles. Regardez la quantité de paille qu’elles ont, elles n’ont pas ça à l’étable. Ce sont des vacances pour elles. »

{{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Un traitement de faveur pour l’égérie Neige

S’il y a une vache qui semble aux anges, c’est Neige, 4 ans. Affalée dans un espace beaucoup plus grand que celui de ses congénères, elle est l’égérie de la 58e édition du salon. De race Abondance, elle a été choisie par des professionnels du secteur pour figurer sur l’affiche 2022. « Elle représente le mieux la race, explique son propriétaire Arnaud Missillier, agriculteur au Grand-Bornand, en Haute-Savoie. Une belle robe rouge acajou, deux belles lunettes autour des yeux pour atténuer la réverbération du soleil et ainsi la rendre parfaitement adaptée à l’environnement de montagne, des moustaches, des sabots noirs. Côté morphologie, elle répond parfaitement aux critères de la race aussi, elle a également des mamelles parfaites qui produisent un excellent lait. »

Durant neuf jours, Neige, visiblement mal réveillée à 6h, porte autour du cou une énorme cloche. Elle peut s’enorgueillir d’être photographiée auprès de tous les hommes politiques de passage, et cela surtout à l'heure de la présidentielle de cette année.

Neuf heures ont sonné, les meuglements disparaissent sous le brouhaha des premiers visiteurs. Jusqu’à 19h, les animaux vont être scrutés, admirés, caressés, récompensés avant de pouvoir se reposer. Après une nouvelle traite, quand ils dormiront, les éleveurs pourront à leur tour souffler, se retrouver pour faire la fête avant un réveil à 6h du matin. Et il en va ainsi depuis 1964, date de la version moderne du Salon international de l'agriculture…

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne