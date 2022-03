Présidentielle 2022: Emmanuel Macron lance une série de vidéos de campagne

Après la lettre diffusée vendredi matin dans la presse quotidienne régionale, c'est dans une vidéo qu'Emmanuel Macron s'adresse aux Français pour lancer sa campagne. Elle commence à l'Élysée et se termine au QG de campagne. Elle montre un Emmanuel Macron dans son univers quotidien qui explique pourquoi il est candidat.

Le 3 mars au palais de l'Élysée, Emmanuel Macron et son chien Némo apparaissent à l'image, ils montent un escalier, la caméra les suit jusque dans le bureau du président et une conversation s'engage avec le réalisateur de la vidéo, Stéphane Gilot, raconte Valérie Gas, du service politique d’RFI.

« J’ai dû ce matin parler au président Poutine longuement puis au président Zelensky et essayer d’agir, explique Emmanuel Macron. Et dans le même temps, je voulais aussi avec beaucoup d’humilité et de lucidité soumettre ma candidature aux Français et aux Françaises. »

Macron affiche une posture d’humilité

Le ton est posé, la musique enveloppante et les images léchées. Ces images donnent à voir un président au travail, autrement dit un candidat pas comme les autres, sous le poids des responsabilités, mais qui dit vouloir jouer le jeu de la campagne : « Moi j’arrive à cette élection en étant d’abord déterminé, en voulant continuer à bouger les choses, à préparer l’avenir pour nos enfants et ensuite en étant très humble, car je sais que rien n’est écrit. »

Une manière de répondre à ceux qui l'accusent de vouloir enjamber la campagne et d'afficher sa posture d'humilité, mais aussi de se montrer proche, accessible et d'essayer de créer le lien.

C'est le premier épisode d'une série vidéo diffusée sur les réseaux sociaux intitulée « le candidat ». Emmanuel Macron donne rendez-vous aux Français chaque vendredi à 18h jusqu'au premier tour. Cette fois, la campagne est lancée.

