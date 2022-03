Agression d'Yvan Colonna: grande manifestation de soutien au militant indépendantiste à Corte

Plusieurs milliers de personnes ont défilé à Corte dans le centre de la Corse ce dimanche 6 mars, en soutien à Yvan Colonna, agressé dans sa prison d'Arles, dans le Sud-Est de l'hexagone.

Yvan Colonna, 61 ans, est une figure de la mouvance indépendantiste corse, condamné pour l'assassinat en 1998 du préfet Erignac. Mercredi, un co-détenu, présenté comme djihadiste, a tenté de le tuer. Yvan Colonna est aujourd'hui toujours entre la vie et la mort à l'hôpital.

« Le fanatisme islamiste est à l’origine d’un crime terroriste dans notre pays »

La tension est telle depuis sur l'île, que ce dimanche, le procureur du parquet national antiterroriste a donné une conférence de presse. Pour Jean-François Ricard, les motivations de l'agresseur présumé d'Yvan Colonna ne laisse que peu de place au doute. « Une fois de plus, le fanatisme islamiste est à l’origine d’un crime terroriste dans notre pays », dit le procureur. Jean-François Ricard souligne aussi que « pour la cinquième fois depuis 2016, c'est dans un établissement pénitentiaire qu'un crime terroriste a été commis par les jihadistes ». L'enquête s'attachera à « retracer avec la plus grande minutie le parcours en détention » de l'agresseur, « déterminer la totalité de ses contacts notamment parmi les personnes partageant son idéologie », a indiqué M. Ricard.

L'agresseur présumé, un homme de 36 ans d'origine camerounaise, a été condamné en 2014 pour un séjour en Afghanistan, au côté des talibans. Selon le procureur, lors de sa garde à vue, Franck Elong Abé a justifié plusieurs fois la tentative d'assassinat : le militant corse aurait tenu des propos blasphématoires.

Le statut particulier de Franck Elong Abé

Mais cette version ne suffit pas aux manifestants qui sont descendus dans les rues de Corte. À commencer par Thierry Casolasco, le président d'une association qui milite pour le transfert des prisonniers corses sur l'île. « Il est facile pour le gouvernement français de se rabattre derrière la carte de l’attentat islamiste pour minimiser ses responsabilités. Porter des coups à un militant indépendantiste, cela nous semble assez bizarre avec le statut qu’il avait en prison. Je suis un ancien prisonnier politique et à l’époque on avait à peine avoir la possibilité d’aller à la salle de sport. On ne pouvait postuler pour un poste d’auxiliaire. Il y a quelque chose de bizarre », commente Thierry Casolasco.

Franck Elong Abé bénéficiait en effet d'un statut particulier, auxiliaire de ménage. C'est ce qui lui a permis d'accéder à la salle de sport, où s'entraînait seul ce jour-là, Yvan Colonna.

Franck Elong Abé a été mis en examen pour « tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste » et placé en détention provisoire, dans le cadre d'une information judiciaire également ouverte pour «. association de malfaiteurs terroriste ». Franck Elong Abé purgeait plusieurs peines, dont une de neuf ans pour « association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ».

(Et avec AFP)

