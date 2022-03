Présidentielle 2022: Emmanuel Macron mobilise ses lieutenants pour faire campagne

La campagne électorale pour la présidentielle est rentrée dans une nouvelle phase avec l’entrée en lice officielle du président Emmanuel Macron. Mais le chef de l’État est accaparé par la crise ukrainienne, ce sont donc ses lieutenants qui sont mobilisés pour faire campagne, à l’image du chef de file des députés En Marche, Christophe Castaner, un proche du président.

Publicité Lire la suite

« Comment ca va ? Comment ça s’est passé ce matin », « Super ». Christophe Castaner, président du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale est venu aider les militants à faire la campagne sur le terrain sur un marché du XVe arrondissement car si Emmanuel Macron est candidat, il n’est pas encore entré dans l’arène, rapporte Anthony Lattier du service politique de RFI.

Il y aura des face-à-face

Ce qui préoccupe cette électrice : « Avec tous les événements qu’il y a, il n’y a plus de campagne. Ce que je ne comprends pas, c’est qu’il ne veut pas vraiment communiquer avec les autres, faire un face à face ». « Il y en aura. Vous allez voir, il y aura une campagne, il y aura des face-à-face avec des journalistes, avec des Français… », lui assure en réponse Christophe Castaner.

Le chef de file des députés marcheurs insiste : Emmanuel Macron ne fuira pas le débat. « Le président aime débattre, aime le terrain, aime être avec les Français. Et donc, dans la mesure du possible - et le possible est différent aujourd’hui -, il ne lâchera rien », dit-il.

« Rien n’est écrit dans une élection »

Et à ceux qui glissent dans sa majorité que la victoire est déjà acquise, Christophe Castaner répond : « C’est une erreur d'analyse car rien n’est écrit dans une élection. Et c’est une faute politique car c’est une forme d’arrogance qui n’est pas la nôtre. Ne nous fions pas aux sondages. Les sondages sont des indicateurs. La cote de soutien au président de la République est élevée, c’est tant mieux. Mais ça ne fait pas l’élection ».

Emmanuel Macron a prévu un premier déplacement de campagne lundi 7 mars en région parisienne, si l’agenda international le permet. Il devrait se rendre à Poissy dans les Yvelines pour « une conversation avec les habitants autour des sujets qu'ils choisiront », son premier déplacement en tant que candidat, indique son équipe de campagne.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne