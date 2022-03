Agression d'Yvan Colonna: le préfet de Corse dénonce les accusations portées contre l'État

« L'État français n'est pas un assassin », a affirmé le préfet de Corse ce lundi 7 mars en réponse au slogan largement repris en Corse lors des manifestations organisées depuis l'agression mercredi dernier du militant indépendantiste Yvan Colonna, grièvement blessé par un codétenu en prison.

Publicité Lire la suite

« L'État français n'est pas un État assassin, l'État français n'a jamais été un État assassin. Prétendre le contraire est contraire à la vérité », a déclaré ce lundi à l'Agence France-Presse le nouveau préfet de Corse, Amaury de Saint-Quentin. « Je suis triste et malheureux de voir un tel slogan porté sur un territoire où la France et la République ont tant fait », a-t-il ajouté en référence au slogan en langue corse Statu Francese Assassinu. « C'est une écriture et un slogan qui font mal à un préfet. L'urgence aujourd'hui, c'est de renouer le dialogue avec l'ensemble des acteurs du territoire et retrouver la voie de l'apaisement ».

Il a assuré « comprendre la douleur, la colère de certains », mais que ce « drame » « ne justifie pas les violences » qui ont émaillé les manifestations, notamment dimanche. « Je m'inscris comme partenaire des élus, de tous les élus, quelle que soit leur couleur politique avec une seule exigence : que ces élus aient le respect de la République, de ses principes, de ses valeurs », a-t-il ajouté.

Manifestations devant les lycées

Le militant indépendantiste Yvan Colonna, incarcéré à Arles, dans les Bouches-du-Rhône, pour l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998, a été violemment agressé par un codétenu mercredi. Il est depuis entre la vie et la mort, soigné dans un hôpital marseillais.

Cette agression a donné lieu à de nombreuses manifestations dans l'île de Beauté et notamment à un grand rassemblement à Corte dimanche 6 mars qui a réuni 4 200 personnes selon les autorités et 15 000 selon les organisateurs. La manifestation a été émaillée de heurts avec les forces de l'ordre : quatre gendarmes et 24 manifestants ont été blessés.

Ce lundi 7 mars, jour de reprise après les vacances scolaires, onze établissements, des collèges et lycées, sur un total de 47, ont été le théâtre de « de blocages et tentatives de blocages » menés par des élèves en soutien à Yvan Colonna. « Pour la grande majorité de ces établissements, un passage est laissé aux élèves souhaitant aller en cours », a précisé une porte-parole du rectorat, ajoutant qu'« il n'y a pas de tensions particulières ». « Les équipes de direction des établissements scolaires mettent tout en œuvre pour maintenir l'accueil des élèves et le déroulement des enseignements dans une logique de dialogue et d'apaisement », a également indiqué le rectorat.

L'université de Corse à Corte est toujours bloquée, a indiqué lundi à l'AFP Rachel Reggeti Giudicelli, présidente du syndicat étudiant nationaliste Ghjuventu Indipendentista (GI).

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne