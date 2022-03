Jean-Luc Mélenchon en campagne à Lyon, entre Ukraine et pouvoir d'achat

Attaqué aussi bien par la majorité que par la gauche ces derniers jours pour ses ambiguïtés passées vis-à-vis de la Russie, le candidat de l'Union populaire a choisi de répliquer ce dimanche 6 mars à Lyon lors d’un meeting « de la paix ». Mais le candidat Insoumis n’en pas oublié pour autant l’autre sujet majeur de la campagne électorale, le pouvoir d’achat.

Avec notre envoyé spécial à Lyon, Aurélien Devernoix

« Stop à la guerre ! À bas l'armée qui envahit l'Ukraine ! »

Répéter encore et encore son hostilité à la guerre de Vladimir Poutine pour éloigner le poison du doute que ses rivaux entretiennent. Mais pas question non plus pour Jean-Luc Mélenchon de renier ses convictions

« La manière de penser les relations internationales doit être repensée avec le souci de ne pas accepter un ordre du monde dans lequel il y aurait l'Otan et de l'autre un bloc russo-chinois. »

Face à une foule des grands jours à Lyon, le candidat de l’Union populaire défend sa théorie du non alignement.

Il faut réouvrir la discussion internationale pour le désarmement nucléaire du monde. Je vous propose de bien vous rappeler que non-aligné ne veut pas dire neutre. La preuve : je suis non-aligné aujourd'hui et je combats l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nous ne sommes pas neutres, nous sommes engagés Jean-Luc Mélenchon

Un raisonnement de non-alignement qui a les faveurs de Patrick, militant mélenchoniste : « C'est une dimension de la France. La république française, la révolution française, c'est ce discours-là qu'il faut porter. »

Si le cours de géopolitique sur l’Ukraine suscite une approbation polie, les vivats se font bien plus forts quand Jean-Luc Mélenchon parle pouvoir d’achat : « Dans 36 jours si vous le voulez, il y aura un décret qui décidera du blocage des prix. »

Une équation que résume Sonia à l’issue du discours : « Moi, je regarde d'abord ce qu'il y a dans mon assiette et comment vivre. »

L’entourage de Jean-Luc Mélenchon en est convaincu : c’est bien sur les préoccupations économiques des Français que se jouera l’accès au second tour de la présidentielle.

