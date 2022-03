Présidentielle 2022: la candidature de Philippe Poutou validée, les onze autres également

Le président du Conseil Constitutionnel Laurent Fabius a présenté ce lundi 7 mars la liste définitive des candidats et candidates à l'élection présidentielle. Et ils seront finalement douze à concourir.

La dernière ligne droite lui aura finalement été favorable : Philippe Poutou, du Nouveau Parti Anticapitaliste, a obtenu, sur le fil, les 500 parrainages d'élus nécessaires. Il rejoint ainsi les 11 autres candidates et candidats qui avaient déjà validé leur entrée dans la course à l’Élysée.

Des petits nouveaux

Troisième candidature donc pour Philippe Poutou, comme son homologue trotskyste Nathalie Arthaud, mais aussi les représentants de l'extrême droite Marine Le Pen et Nicolas Dupont Aignan et celui de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon. Pour l'écologiste Yannick Jadot, le représentant de la ruralité Jean Lassalle et bien sûr le président sortant Emmanuel Macron, c'est la deuxième expérience présidentielle. Et puis au titre des petits nouveaux, le communiste Fabien Roussel, la socialiste Anne Hidalgo, Valérie Pécresse pour Les Républicains et un autre candidat d'extrême droite Eric Zemmour.

La course aux parrainages a agité la campagne

La course aux parrainages qui aura une nouvelle fois agité la campagne avec une mobilisation des élus dans les dernières semaines. Au total, 13 427 signatures ont été validées par le Conseil Constitutionnel contre 14 296 en 2017 et 14 790 en 2012. Un repli continu lié au fait que l'ensemble des parrainages sont publics depuis cinq ans. Ce que plusieurs candidats veulent abroger, d'autres préconisant d'arrêter le passage à des parrainages citoyens.

