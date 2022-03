Procès des attentats du 13-Novembre: sur la piste des kalachnikovs

Au 87e jour d’audience, la cour d'assises spéciales entendait ce lundi 7 mars les enquêteurs belges qui ont tenté de remonter la piste des six kalachnikovs des commandos qui ont semé la mort sur les terrasses parisiennes et au Bataclan. Comment la cellule terroriste est-elle parvenue à se fournir ces armes de guerre ? Compte-rendu d’audience.

De notre envoyé spécial au palais de justice de Paris,

Les policiers ne sont pas parvenus à remonter la ou les filières qui ont équipé les terroristes. Seule certitude, cela n’a pas été aussi simple qu’on a pu l’entendre dans ce procès. Car, disent-ils, on ne trouve pas de kalachnikovs « à tous les coins de rue de Bruxelles ». Deux pistes attirent tout de même leur attention. La première concerne l’accusé Mohammed Bakkali dont l’un des contacts reconnaît avoir passé à sa demande quelques coups de fils. À un Kurde d’abord rencontré dans un café, puis à un Tchétchène connu de la justice belge pour trafic d’armes.

Mais cette piste révélée dès avril 2016 n’a été sérieusement explorée que fin 2018. Deux ans et demi plus tard. Deux ans et demi trop tard. Les éléments matériels ont disparu et les témoins ont perdu la mémoire. « C’était juste après les attentats de Bruxelles, il y avait énormément de travail, il a fallu faire des choix », se justifie la policière.

« J’ai remarqué que ces petites voitures se vendent très vite »

L’autre piste conduit les enquêteurs aux Pays-Bas. Elle concerne cette fois l’accusé Ali El Haddad Asufi. Auprès d’un de ses cousins vivant à Amsterdam, il s’enquiert de plusieurs « Clio » vendues 2 200 ou 2 700 euros pièce. La policière souligne que c’est le prix au marché noir d’une kalachnikov. Il en cherche cinq ou six. « Dis-moi quand elles sont prêtes. Je vais toutes les prendre. J’ai remarqué que ces petites voitures se vendent vite. »

L’enquêtrice belge tente de montrer images de vidéosurveillance et relevé téléphoniques à l’appui qu’Ibrahim Bakkraoui l’un des coordinateurs des attaques du 13-Novembre était du voyage. L’avocate d’Ali El Haddad Asufi, Me Arab-Tigrine, s’en agace. « Vous avez des images où ils sortent de l'immeuble ensemble. Et un retour ensemble. C'est tout. » La policière insiste, Asufi a pris directement la direction des Pays-Bas. « Ça prend combien de temps de déposer quelqu’un quelque part ? », lui demande l’avocate. « Quelques secondes », reconnaît l’inspectrice. « Mais comment vous expliquez qu’ils rentrent ensemble ? », insiste-t-elle. « Mais madame l’inspectrice, c’est à vous de le prouver », lui rétorque Me Arab-Tigrine.

Les policiers ont établi que « Clio » était un nom de code. L’accusé et son cousin ont fini eux-mêmes par reconnaître qu’il n’était pas question de voiture, ni de garagiste. Mais un nom de code pour quoi ? Ali El Haddad Asufi affirme auprès des enquêteurs qu’il n’est pas venu à Rotterdam acheter des armes, mais de la drogue.

Son autre avocat, Me de Taye, reproche aux enquêteurs belges d’avoir trop vite écarté cette hypothèse. « Quand on va chercher des stupéfiants, est-ce qu’on ne prend pas du temps et des précautions ? » « Pour des armes aussi on prend du temps et des précautions », rétorque la policière. « Mais c’est à vous de le démontrer ! », rugit l’avocat belge. « Mais c’est à vous aussi de démontrer que ce sont des stupéfiants », lâche un peu vite l’inspectrice. « Mais non ! », éclate l’avocat.

En France, comme en Belgique d’ailleurs, c’est à l’accusation de prouver la culpabilité, pas à un accusé de prouver son innocence.

