Cinéma: «À demain mon amour», les Pinçon-Charlot, de la sociologie au combat

« Nous sommes nous grâce à nous », explique Michel Pinçon-Charlot dans le documentaire de Basile Carré-Agostini. Dans leur parcours amoureux et intellectuel, Michel et Monique sont indissociables, comme deux brins d'un même fil. Dans leur engagement social et politique - à gauche toute - désormais aussi et c'est ce que raconte le film qui sort ce mercredi 9 mars sur les écrans en France.

« C'est quand la prochaine manif ? », interroge Monique Pinçon-Charlot. Il fait sombre, la caméra s'est invitée dans la chambre à coucher du célèbre couple de sociologues, Monique et Michel Pinçon-Charlot. Ils se sont fait une spécialité des élites françaises, de la grande bourgeoisie comme la dynastie Rothschild (« un de mes bouquins préférés » confie Monique Pinçon-Charlot), un territoire sociologique fermé et peu exploré, ont travaillé sur la reproduction sociale, les rapports de domination et la répartition spatiale des « riches », leurs loisirs comme la chasse à courre, etc. Des enquêtes qui ont donné de nombreux livres dont certains ont été des succès de librairie comme Les Ghettos du gotha (2006) ou Le président des riches, enquête sur l’oligarchie dans la France de Nicolas Sarkozy (2007).

Moniquette et Michelou

« Tout ce qu'il y a de plus haut dans la vie humaine, tout effort de pensée, tout effort d'amour est corrosif pour l'ordre ». Cette phrase attribuée à Simone Weil ouvre le film : c'est l'histoire d'une complicité amoureuse, intellectuelle et politique. Tous deux ont toujours travaillé à quatre mains, côte à côte. La caméra amicale de Basile Carré-Agostini, dont c'est le premier long-métrage en tant que réalisateur, les suit au plus près, de la chambre à la cuisine, de la salle de bain à la table de la salle à manger, couverte de journaux, de leur pavillon de banlieue parisienne. Dans les gestes de la vie quotidienne, à mille lieues donc des ors et des fastes de leurs sujets d'études. Ils sont alors Moniquette et Michelou, comme les inscriptions sur leurs bols de petit déjeuner, les yeux brouillés au réveil, quand madame enguirlande monsieur qui fait tomber au sol les miettes de sa tartine.

Un quotidien qui passe par la case Fête de l'Humanité, par des manifestations (c'est le temps des Gilets Jaunes, de la réforme des retraites du gouvernement Macron puis du soutien aux soignants au printemps 2021), des soutiens à des occupations de sites industriels comme Ford à Bordeaux aux côtés de Philippe Poutou, une des candidats à la présidentielle, qui fut licencié à l'été 2019 lors de la fermeture de l'usine, des rencontres avec des lycéens de banlieue en exploration dans la très chic avenue Montaigne à Paris. Une sorte de classe de nature découvrant la « violence symbolique » théorisée par Pierre Bourdieu. De théorie dans ce film, il n'est pas question même si les deux personnages sont souvent immergés dans leurs lectures. Ils sont passés à la pratique, à la lutte dans la rue ou dans les usines. C'est pourquoi le film passe sous silence les critiques qui leur sont adressées sur leur travail de sociologues depuis leur engagement politique ou encore la polémique suscitée par des propos tenus par Monique Pinçon-Charlot qu'elle a dit regretter depuis...

Le devoir de réserve aux orties

Ils ont quitté le CNRS, où ils ont exercé comme directeurs de recherche, en 2007, mais travaillent et écrivent toujours. Simplement, comme ils l'expliquent à l'un de leur objet d'étude et invité à déjeuner, Denis de Kergorlay, ils se sont depuis cette date affranchis du devoir de réserve que doivent s'imposer les scientifiques. « Vous êtes devenus assez violents », leur fait remarquer l'invité, qui est dans la vie civile président du Cercle de l'union interalliée, un club dont les membres « incarnent, chacun à leur manière, une certaine image de la réussite et du savoir-vivre », explique-t-il dans un entretien au Figaro. Un devoir de réserve clairement jeté aux orties. L'aristocratie de l'Ancien régime a été éliminée par la Révolution française mais elle a été remplacée par une aristocratie de l'argent dont il faut aussi se débarrasser, assène Michel Pinçon-Charlot à Philippe Poutou.

«A demain mon amour», un documentaire de Basile Carré-Agostini ce mercredi 9 mars sur les écrans. © Jour2fete

Michel écrit et Monique prend la parole. À elle le verbe (« elle écrit comme une patate » se moque son mari) et à lui la plume. Elle explique à des Gilets Jaunes comment ne pas se laisser démonter par des journalistes sur un plateau télé (des « chiens de garde » dit-elle, clin d'oeil à Paul Nizan et Serge Halimi), mais dans les manifs, c'est elle qui prend des notes sur son grand cahier, interroge les manifestants, copie les slogans tagués sur les murs, « On veut bien vous laisser votre pognon, on veut juste tout le reste ». Les gens normaux n'ont pas idée de ce que c'est un riche, expliquait un peu plus tôt dans le film l'économiste Liêm Hoang Ngoc - également classé à gauche - en donnant au couple une leçon sur la fiscalité.

« La sociologie est un sport de combat »

C'est l'histoire d'un couple âgé qui rêve de lendemains qui chantent. « S'il n'y a pas une révolution profonde, les générations futures ne connaîtront pas les bonheurs qu'on a vécus, de s'aimer, tout ça », avance Monique Pinçon-Charlot. Un enthousiasme douché par son dernier interlocuteur, un chauffeur de taxi d'origine africaine, « révolution ? Y'a pas de révolution, faut arrêter de rêver... »

