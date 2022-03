Présidentielle 2022: comment est financée la campagne d'Emmanuel Macron

Opération déminage de l'équipe d'Emmanuel Macron qui répond aux critiques sur le financement de sa campagne présidentielle. Marine Le Pen et d'autres candidats accusent le président de la République de faire campagne avec les moyens de l'État. Les proches du chef de l'État contestent et l'assurent : dépenses de président ou de candidat, tout sera parfaitement séparé.

L'équipe d'Emmanuel Macron voulait mettre les choses au clair : un président de la République n'est pas un candidat comme les autres. Où qu'il aille, sa sécurité doit l'accompagner et il doit utiliser les moyens de transports de l'Élysée. Mais dès qu'il s'agit d'un déplacement de candidat, c'est sa campagne qui paie in fine la facture du transport. Et la note peut être salée.

Exemple : un déplacement en jet présidentiel, c'est 5 000 euros par heure, payé par l'État et ensuite refacturé à La République en Marche. Ce qui fait dire à l'entourage d'Emmanuel Macron que la campagne d'un président-candidat est bien plus coûteuse que celle de ses adversaires.

Qu'en est-il des déplacements de ces dernières semaines, qui avaient des airs de campagne déguisée, à l'image de celui du 10 janvier à Nice sur la sécurité ? L'entourage du chef de l'État élude : ce sera à la Commission nationale des comptes de campagne de trancher. Quant à l'équipe de campagne, pas de mélange des genres non plus, assure-t-on. Plusieurs conseillers d'Emmanuel Macron ont quitté l'Élysée pour être réembauchés au QG.

Un cas spécifique tout de même : la photographe officielle du chef de l'État, payée à 50% par la résidence et à 50% par la campagne. La preuve que tout ne peut pas être entièrement séparé.

