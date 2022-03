Présidentielle 2022: le patrimoine des 12 candidats à la loupe

Maisons, véhicules, assurances vie ou encore revenus… Les douze candidats à l’élection présidentielle ont dû remplir une déclaration de patrimoine, d’intérêts et d’activités auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, en vertu de la loi sur la moralisation de la vie publique de 2017. RFI a passé au crible le patrimoine de chacun des candidats.

Immobilier, biens supérieurs à 10 000 euros, voitures, comptes bancaires, mais aussi participations dans le capital de sociétés, dettes éventuelles et revenus obtenus sur ces cinq dernières années... Depuis 2017, chaque candidat doit remplir une déclaration de patrimoine, d'intérêts et d'activités certifiée sur l'honneur, et la remettre au Conseil constitutionnel pour pouvoir concourir au premier tour de l'élection présidentielle qui se déroule le 10 avril prochain.

►Valérie Pécresse, Les Républicains : 9,7 millions d’euros

La candidate des Républicains est de loin celle qui a déclaré le plus gros patrimoine. Il s’élève à 9,7 millions d’euros et comporte notamment trois maisons et un terrain pour près de 4,3 millions d’euros. Avec son mari, cadre dans l’entreprise General Electric, elle possède aussi près de 6,5 millions d’euros en assurances vie, stock options, actions, comptes courants et 59 000 euros d’œuvres d’art.

Elle est également endettée de 811 049 euros pour un prêt immobilier et a remboursé 173 749 euros au Trésor public en février 2022 suite à un « retard de calcul de la part du fisc sur l’ajustement » entre les impôts dus au titre de 2020 et montant prélevé à la source.

Par ailleurs, Valérie Pécresse a reçu 54 000 euros en 2021 pour son poste de présidente de la région Île-de-France, et 1 000 euros comme conseillère communautaire.

►Éric Zemmour, Reconquête : 4,2 millions d’euros

Le candidat d’extrême droite est propriétaire ou copropriétaire à Paris de cinq appartements allant de 27 à 165 mètres carrés, pour un montant total de 2 886 440 euros. Il détient également 90% du capital de sa maison d’édition Rubempré, soit 1 530 000 euros, deux assurances vie, ainsi que des comptes bancaires, pour un total de 457 924 euros.

En 2021, Éric Zemmour a également perçu 180 000 euros nets de la part de sa maison d’édition Rubempré, et 62 441 euros du quotidien Le Figaro, pour son poste de journaliste dont il a démissionné le 31 août 2021.

Douze candidats sont en lice pour l'élection présidentielle française 2022. © Studio graphique FMM

►Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France : 2 millions d’euros

Nicolas Dupont-Aignan a déclaré un patrimoine composé de deux appartements, d'une maison et d'un local commercial pour une somme totale de 2 165 000 euros. Il doit également rembourser un prêt immobilier de près de 190 000 euros.

Le candidat souverainiste possède par ailleurs sept comptes bancaires, qui cumulent 26 813 euros, et une œuvre d’art de Denis Monfleur, estimée à 25 000 euros. En 2021, il a déclaré 69 000 euros de revenus en tant que député, 1 400 en tant que conseiller municipal et 1 200 en tant que conseiller communautaire.

►Jean-Luc Mélenchon, La France insoumise : 1,4 million d’euros

Le patrimoine de Jean-Luc Mélenchon est principalement composé d'un appartement à Paris, évalué à 1,2 million d'euros, d'une maison dans le Loiret pour 170 000 euros, ainsi que de 95 000 euros sur divers comptes bancaires. Le candidat de La France insoumise doit cependant encore rembourser 100 000 euros d'emprunt immobilier.

En 2021, Jean-Luc Mélenchon a en outre déclaré 71 000 euros de revenus tirés de son mandat de député.

►Marine Le Pen, Rassemblement national : 1,2 million d’euros

La candidate du Rassemblement national a déclaré des biens immobiliers représentant au total 1,29 million d'euros : une maison de 633 mètres carrés dans les Hauts-de-Seine, dont elle détient 12,5% en SCI pour un montant de 616 800 euros, une maison de 120 mètres carrés dans le Morbihan, dont elle possède en indivision 28,5%, soit 111 883 euros, et enfin une maison dans les Yvelines, dont elle possède en indivision 25%, soit 565 801 euros.

Elle détient par ailleurs trois comptes en banques et une assurance vie pour un total de près de 94 000 euros, mais doit encore rembourser 10,6 millions d’euros à la banque hongroise MKB pour un prêt qu’elle avait contracté dans le cadre du financement de sa campagne présidentielle de 2017.

En 2021, Marine Le Pen a déclaré 70 000 euros de revenus pour son mandat de députée, auxquels s’ajoutent 60 000 perçus en tant que présidente du Rassemblement national et 20 000 euros pour le poste de conseillère départementale auquel elle a été élu en juin dernier.

►Jean Lassalle, Résistons ! : 630 000 euros

Jean Lassalle a pour principal patrimoine trois maisons, un appartement et un terrain agricole d'une valeur totale de 800 000 euros. Il doit en revanche toujours rembourser quatre prêts immobiliers pour un montant qui s'élève à 202 000 euros.

Le candidat du parti Résistons ! a également déclaré huit comptes en banque qui cumulent 32 600 euros. En 2021, il a perçu 93 000 euros de revenus en sa qualité de député des Pyrénées-Atlantiques.

►Anne Hidalgo, Parti socialiste : 575 000 euros

Anne Hidalgo est propriétaire avec son mari d'une maison de 118 mètres carrés à Paris. Elle est évaluée à 1,4 million d'euros, la quote-part de la candidate socialiste est donc de près de 700 000 euros et elle doit encore rembourser 207 000 euros pour le prêt contracté afin d'acquérir ce bien immobilier.

La candidate socialiste dispose également avec son mari de cinq comptes bancaires sur lesquels sont placés près de 122 000 euros. En 2021, elle a perçu 55 000 euros de salaire en tant que maire de Paris.

►Emmanuel Macron, La République en marche : 550 000 euros

Comme en 2017, le président de la République a principalement déclaré des comptes bancaires et des instruments financiers. Il n'est pas propriétaire d'un bien immobilier. En revanche, il est titulaire de huit comptes en banque qui cumulent près de 472 000 euros, de quatre instruments financiers s'élevant à 67 500 euros et d'une assurance vie dont la valeur de rachat s'élève à 113 000 euros. Il doit par ailleurs rembourser 122 500 euros pour un prêt lié à des travaux, contracté en 2011.

Le président de la République sortant a en outre déclaré 195 000 euros de revenus en 2021 pour son poste de président de la République. Entre le début de son mandat et le 31 décembre 2021, il a perçu 900 000 euros nets.

... © Studio graphique FMM

►Yannick Jadot, Europe écologie-Les Verts : 412 000 euros

L'essentiel du patrimoine du candidat d'EELV se compose d'une assurance vie de 67 000 euros, de cinq comptes en banque cumulant près de 337 000 euros d'épargne et d'un scooter électrique évalué à 4 000 euros. Il ne possède en revanche pas de propriété immobilière.

En 2021, il a déclaré 108 000 euros bruts de revenus en tant qu'eurodéputé.

►Fabien Roussel, Parti communiste français : 220 000 euros

Le candidat communiste est propriétaire de deux maisons dans le département du Nord. L'une est évaluée à 180 000 euros et la deuxième, dont il est propriétaire à 60%, à 120 000 euros. Il doit en revanche toujours rembourser près de 98 000 euros de prêts immobiliers, et dispose de 16 000 euros en avoirs bancaires.

En 2021, il a déclaré 70 000 euros de revenus nets pour son poste de député, ainsi que 1 400 euros pour son poste de conseiller municipal et 1 200 euros pour un autre poste de conseiller communautaire.

►Nathalie Arthaud, Lutte ouvrière : 219 000 euros

La candidate du parti Lutte ouvrière est copropriétaire d'un appartement de 48 mètres carrés à Pantin en Seine-Saint-Denis. Sa part est estimée à 177 000 euros. Elle dispose aussi de près de 38 000 euros d'épargne sur quatre comptes bancaires.

En 2021, elle a déclaré 21 321 euros de revenus pour son poste de professeur agrégée dans l'Éducation nationale.

►Philippe Poutou, Nouveau parti anticapitaliste : 122 000 euros

Philippe Poutou a déclaré pour principal patrimoine 99 000 euros d'épargne répartis sur quatre comptes bancaires. Il est aussi propriétaire d'une voiture Peugeot 308 SW cotée à 22 500 euros à l'argus. Il ne dispose en revanche d'aucun patrimoine immobilier.

En 2020, le candidat du NPA a déclaré 27 819 euros de revenus pour son poste d'ouvrier à l'usine Ford de Blanquefort, en Gironde. Il a cependant été licencié en septembre 2021. Son entreprise lui a versé 70 000 euros d'indemnités, mais il est depuis au chômage.

Le patrimoine détaillé de chacun des douze candidats

Le patrimoine déclaré par chacun des 12 candidats à l'élection présidentielle. © RFI

