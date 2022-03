France: la candidate Valérie Pécresse trouve du soutien auprès de ses alliés européens

Avant le sommet européen de Versailles, les responsables de la droite européenne se sont retrouvés au siège du parti Les Républicains à Paris. L’occasion pour la candidate de la droite française à la présidentielle Valérie Pécresse, de s’afficher aux côtés de ses alliés et de peaufiner sa stature internationale.

Au cœur des discussions entre les chefs d’États et de gouvernement et chefs d’opposition européens membres du parti PPE, la guerre en Ukraine et la question des sanctions contre la Russie. À la peine dans sa campagne, Valérie Pécresse a trouvé du réconfort auprès de ses alliés européens, notamment le responsable du PPE Donald Tusk.

Il appelle à la « dépoutinisation » de l’Europe, en ciblant plusieurs adversaires de Valérie Pécresse. « Vladimir Poutine a construit un vaste réseau de soutiens en Europe et aux États-Unis. Des idiots utiles peut-être. Donald Trump, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Victor Orban, Matteo Salvini. Ils œuvrent tous pour la victoire de Poutine et de ses idées. »

Pas de soutien à un embargo sur le gaz

Pour Valérie Pécresse aussi, la guerre en Ukraine décrédibilise l’extrême-droite. La candidate, prise en étau entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, veut démontrer qu’elle incarne une alternative. « Ce qui est important, c’est de montrer que l’espèce de face-à-face entre progressistes et extrémistes qu’essaye d’installer Emmanuel Macron n’existe pas en Europe, dit-elle. En Europe, il y a une troisième voie qui s’appelle la droite républicaine, et elle est fidèle à la tradition du droit d’asile et elle accueille les réfugiés. »

Sur le fond, Valérie Pécresse se rallie aux positions de cette droite européenne : appel à un renforcement des sanctions contre la Russie, mais pas de soutien à un embargo sur le gaz.

