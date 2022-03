Présidentielle en France: face aux sondages, Emmanuel Macron, prudent, mobilise ses troupes

Moins d’une semaine après l’officialisation de sa candidature, Emmanuel Macron a réuni mercredi 9 mars les parlementaires de la majorité dans les salons de l’Aveyron à Paris pour les appeler à la mobilisation. Malgré des sondages encourageants, le président-candidat a mis en garde. Pour lui, rien n’est acquis.

Les parlementaires sont sortis gonflés à bloc après environ une heure et demie d’échanges avec Emmanuel Macron. Le candidat leur a demandé d’être ses ambassadeurs et de mouiller la chemise pour l’aider à faire campagne, comme l’explique le député Roland Lescure, au micro de Valérie Gas du service politique de RFI : « Au fond, on va être le porteur -chacun dans notre circonscription, chacun dans notre territoire- de cette campagne qui doit se démultiplier pour convaincre chaque Française et chaque Français qu’il faut y aller, voter d’abord, parce que le défi majeur c’est la participation, et qu’il faut accessoirement aussi voter pour lui. »

Le danger identifié serait de croire que les jeux sont faits, avec des sondages qui donnent Emmanuel Macron à plus de 30% au premier tour. Marie Christine Verdier Jouclas, députée du Tarn, l’a bien compris : « On redépose la confiance au pied des Françaises et des Français… et (il ne faut) surtout ne pas considérer que la petite musique qui est court comme quoi tout est fait, c’est vrai. »

Rien n’est fait, et c’est avec un programme qu’il a commencé à décliner que le candidat Macron veut convaincre les Français. Parmi les réformes qui n’ont pas été faites dans le quinquennat celle des retraites, l’hypothèse de reporter l’âge de départ à 65 ans, évoquée par la presse, n’est pas démentie par le patron des députés En Marche ! Christophe Castaner. « N’anticipons pas des sujets qui pour l’instant ne sont pas dans le projet politique du président… Le président de la République a annoncé qu’il nous faudrait sauver le régime des retraites et c’est de cela dont on va parler aussi avec les Français », tempère-t-il.

Un sujet qui risque d’animer la campagne.

