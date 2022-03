Présidentielle 2022: Zemmour et Pécresse tentent de se relancer le temps d'un débat

Valérie Pecresse et Éric Zemmour, deux des 12 candadits à la présidentielle française de 2022. © Photos/Montage RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Ils sont dans un mouchoir de poche dans les sondages et convoitent le même électorat. Éric Zemmour et Valérie Pécresse s'affrontent en débat ce jeudi à 20h20 sur TF1 pour la première fois. À un mois du premier tour, aucun des deux n'est qualifié pour le second tour, et les deux ont un besoin vital de relancer leur campagne.