Procès des attentats du 13-Novembre: du Michel Audiard à la barre

90è jour d’audience au procès des attentats du 13 novembre 2015. Ce jeudi 9 mars, la cour d’assises spéciale de Paris reprend l’audition des accusés sur la période qui précède immédiatement celle des attentats, entre août et début novembre 2015, quand les futurs terroristes sont arrivés à Bruxelles et que la cellule préparait activement les attentats.

De notre envoyé spécial au palais de justice de Paris,

Ali El Haddad Asufi est debout dans le box. L'après-midi est déjà bien avancée quand il commence à répondre aux questions de la cour. Il risque 20 ans de prison. Deux portraits contradictoires se dessinent.

D'un côté, il apparaît comme l'homme de main d'Ibrahim el Bakkraoui, l’un des coordinateurs des attaques du 13-Novembre. L'homme qu'il a conduit à l'aéroport quand il partait en Syrie, à qui il a trouvé une planque juste avant les attentats et pour qui il s'est rendu aux Pays-Bas chercher des kalachnikovs.

De l'autre, il n'y a qu'un ami un peu trop fidèle qui rend service, passe des soirées d'adolescent attardé à jouer à la PlayStation et qui arrondit les fins de mois en trafiquant du cannabis.

La vérité, on ne la connaîtra sans doute jamais. Il faudra se contenter de la vérité judiciaire. Que l'accusation parviendra-t-elle à prouver au-delà du doute raisonnable ?

« Vous seriez peut-être tombée amoureuse de lui »

Souvent, Ali El Haddad Asufi répète qu'il ne se souvient plus, que ces rencontres, ces déplacements qu'on lui reproche aujourd'hui ont eu lieu il y plus de six ans, et qu'ils n'avaient rien d'anormal qui justifie qu'il les ait gardés en mémoire.

Avant lui, l’ami d’enfance qui a prêté à sa demande son appartement à Bakkroui en octobre 2015 était entendu à la barre. Un personnage « haut en couleur », comme le dira un avocat, qui cite pêle-mêle Céline, Camus ou Desnos, et se lance dans de longs monologues aussi poétiques que pathétiques.

Je regrette le temps d’avant les attentats, j’étais peut-être un ivrogne mais j’étais heureux

Dans le dossier parisien, il n’est entendu qu’en qualité de simple témoin. Mais à Bruxelles, dans le dossier de l’attentat de l’aéroport de Zaventem où Brahim Bakkraoui s’est fait exploser avec son frère en mars 2016, il risque cinq ans de prison.

De son témoignage, on retiendra, outre quelques saillies colorées qu’Audiard n’aurait pas reniées, que Bakkraoui – le braqueur en cavale, le terroriste en devenir – jouait aux échecs avec un alcoolique bisexuel en écoutant Maria Callas.

Une nouvelle preuve pour la défense que ceux qui l’ont fréquenté avant les attentats pouvaient raisonnablement tout ignorer de sa radicalisation et de ses projets. « Avec le recul, c’était un loup déguisé en brebis. Vous seriez peut-être tombée amoureuse de lui », lance-t-il à une avocate. « Je ne crois pas, non… Mais ce n’est pas le sujet », répond l’intéressée.

« Vous savez ce que c’est, une anagramme ? »

Le sujet, pour Ali El Haddad Asufi, ce n’est pas seulement cet appartement qu’il a contribué à mettre à la disposition d’Ibrahim Bakkraoui. C’est aussi ce séjour à Rotterdam et cette longue conversation avec son cousin néerlandais à propos des « Clios » qu’il cherche à se procurer quelques semaines avant les attentats.

L’accusation veut toujours y voir des kalachnikovs. Lui prétend désormais qu’il s’agissait de cannabis. Le procureur s’étonne : « Trois semaines pour trouver cinq kilos de cannabis, c’est long. En un aller-retour à Rotterdam, en un seul coup de fil, vous pouviez les trouver… »

« Je ne sais pas, monsieur le procureur, on ne doit pas avoir les mêmes contacts », lui répond l’accusé du tac au tac.

Le mot de la fin revient à la défense. « Vous savez ce que c’est une anagramme, monsieur El Haddad ? », demande Me Martin Mechin à son client. « Clio, c’est l’anagramme de kilo. » Et on vend rarement les fusils mitrailleurs au kilo.

