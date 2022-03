France: en raison des tensions en Corse, le gouvernement lâche du lest sur le statut DPS

En France, neuf jours après l’agression d’Yvan Colonna en prison, Jean Castex a levé ce vendredi matin le statut de « détenu particulièrement signalé » (DPS) pour Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, deux membres du « commando Erignac ». Une décision du Premier ministre prise « dans un esprit d’apaisement » alors que la Corse est secouée par des manifestations parfois violentes depuis l’agression. La mesure s’applique « sans délai » précise Matignon. L'occasion de faire le point sur ce statut DPS et sur ce que sa levée peut changer.

Le statut de « détenu particulièrement signalé » existe depuis 1970 et concerne environ 350 personnes sur les 70 000 personnes emprisonnées en France selon les chiffres du ministère de la Justice en 2019.

Il implique une surveillance renforcée et plus fréquente du détenu et de son comportement en détention, de sa correspondance, de ses échanges téléphoniques, avec la possibilité de renforcer les escortes pour ses déplacements à l’extérieur. Il s'agit d'éviter tout incident violent en incarcération et de prévenir bien sûr toute tentative d’évasion, explique Eric Chaurin du service Société.

Le braqueur et roi de l’évasion, Redoine Faïd, y est notamment inscrit. Mais dans le cas d’Yvan Colonna, d’Alain Ferrandi et de Pierre Alessandri, ce statut avait une autre conséquence : il empêchait leur transfèrement en Corse où la seule prison susceptible d’accueillir des longues peines, à Borgho, n’est pas équipée pour accueillir de tels détenus.

Ce qui en Corse, et dans les mouvements nationalistes, est régulièrement dénoncé comme une décision politique relevant de la « vengeance d’Etat » à l’encontre des assassins du préfet Erignac…

La levée de ce statut DPS, avec effet immédiat, ouvre donc la voie à un rapprochement en Corse d’Alain Ferrandi et de Pierre Alessandri.

Pourquoi cette décision aujourd'hui ?

Parce que l’agression d’Yvan Colonna a tout changé en Corse, suscitant une énorme émotion. On y suit au jour le jour l’évolution de l’état de santé d’Yvan Colonna, toujours entre la vie et la mort, dans un hôpital marseillais.

Et des manifestations comme on n’en avait pas vues depuis longtemps sur l’île se succèdent depuis une semaine à l’appel d’étudiants, de lycéens, d’organisations nationalistes ou de syndicats, dénonçant « l’Etat français assassin ».

Elle est même montée d’un cran dans la nuit de mercredi à jeudi, qualifiée de « nuit d’émeutes » par les autorités, avec des heurts violents entre certains manifestants et les forces de l’ordre à Calvi, Ajaccio ou encore Bastia…

Et il y a bien sûr la crainte que le conflit ne s’installe dans la durée et dégénère alors que les élections approchent… Et ce malgré les appels au calme des responsables politiques à commencer par le président de région… l’autonomiste Gilles Simeoni.

Cette annonce de Jean Castex va-t-elle permettre d’apaiser les esprits en Corse ?

Cette décision de lever leur statut de détenu DPS répond en tous cas à l’une des principales demandes des manifestants. Et elle a été saluée comme « un signe positif » mais insuffisant par certains nationalistes.

Un rapprochement rapide de Ferrandi et d’Alessandri en Corse, à la prison de Borgo, serait sans doute plus concret pour faire retomber la pression dans l’île où la levée du statut DPS d’Yvan Colonna, mardi alors qu’il était dans le coma, avait été vécue comme une véritable provocation…

Le résultat de l'enquête sur l'agression dont il a été victime par un autre détenu DPS est une autre revendication. Les cadres de l'administration pénitentiaire seront auditionnés mercredi prochain.

Difficile de dire à cette heure si l’annonce du jour de Jean Castex aura un effet immédiat. Et notamment sur les manifestations déjà prévues… Un rassemblement doit avoir lieu devant la préfecture à Ajaccio ce vendredi soir.

Et l'Association de défense des prisonniers politiques Corses, Associe Sulidarita, appelle toujours à venir à la grande manifestation régionale qui doit se dérouler à Bastia dimanche et qui fait craindre le pire aux autorités…

