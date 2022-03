Migrants: à Calais, des associations dénoncent le traitement inégal des réfugiés

Reportage

Les Ukrainiens sont de plus en plus nombreux à avoir quitté leur pays pour un autre pays européen. Pour ceux qui cherchent à rejoindre leurs proches en Angleterre, une difficulté s’est dressée sur leur route, la nécessité d’obtenir un visa. Plusieurs centaines de ces réfugiés se sont donc retrouvés coincés à Calais où ils ont été accueillis immédiatement par les autorités locales. Un traitement différent de celui réservé depuis des années aux réfugiés venant d’autres pays en guerre.

À la périphérie de Calais, ils sont des centaines à affluer par grappes vers un point de distribution d’aide alimentaire où ils prennent leur tour dans une longue file, à quelques mètres seulement d’un supermarché, mais très loin de l’auberge de jeunesse ouverte aux réfugiés ukrainiens sur le front de mer depuis quelques jours. Une différence de traitement entre les réfugiés venant d’Ukraine, ceux venant d’Afghanistan, de Syrie ou encore de Somalie selon certaines associations d’aide aux migrants.

« Là, ce qu’on a vu avec les Ukrainiens, c’est vraiment une démonstration remarquable d’humanisme et d’accueil et ce qui est assez drôle, c'est que ce qui est mis en place aujourd’hui pour les Ukrainiens, c’est ce que nous en fait on défend depuis des années sans jamais nous faire entendre, explique William Feuillard de l’association l’Auberge des migrants. L’ouverture de l’auberge de jeunesse à Calais, l’accueil par la mer, c’est fascinant, c’est génial ! Par contre, maintenant il serait peut-être temps aussi d’évincer le deux poids deux mesures en fait de la démarche, la différence de traitement. Là, on est à Calais, et les exilés, enfin tout le monde s’en rend compte. »

Ce matin, 13 #expulsions ont eu lieu à #Calais. Alors que @GDarmanin demande au Royaume-Uni d'accueillir les Ukrainiens en exile, les autres #exilés restent bloqués à la #frontière, harcelés quotidiennement, leurs tentes saisies.

Le double-standard des politiques migratoires. pic.twitter.com/39inIc97uU — Human Rights Observers (@HumanRightsObs) March 8, 2022

Un traitement différencié lié au nombre de réfugiés

Une différence de traitement que la maire de Calais, Natacha Bouchart, commence par réfuter: « Il n’y a pas de différence de traitement, quand vous recevez 150 ou 200 personnes, voire 300, les choses se passent bien. Quand vous arrivez à 10 000, les choses se passent moins bien, en plus dans une collectivité qui fait 75 000 habitants, donc il faut aussi deux poids, deux mesures. »

Un poids, deux mesures donc, mais qui ne serait lié qu’au nombre de réfugiés, pas à leur origine.

