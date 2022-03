Présidentielle en France: la place de l’écologie dans les programmes des candidats

Marche pour le climat à Paris, pour réclamer des mesures urgentes contre le réchauffement climatique, le 16 mars 2019. © Charles Platiau / REUTERS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Retour des marches pour le climat en France à partir de ce samedi 12 mars. Le mot d’ordre, « Look up » (« Lève les yeux »), est une référence au film Don’t look up d'Adam McKay qui aborde le déni climatique. Le message s’adresse notamment aux responsables politiques, car il faut agir vite pour limiter le réchauffement climatique. Mais à la veille du premier tour de l’élection présidentielle française, ce thème fait figure de grand absent de cette campagne.