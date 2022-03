Alain Krivine, une vie de combat à l'extrême gauche

Il avait été l'un des visages de Mai 68 et une figure de l'extrême gauche française du dernier demi-siècle. Alain Krivine est mort ce samedi à l'âge de 80 ans.

Publicité Lire la suite

« Pour la première fois, un candidat révolutionnaire s'adresse à vous » : c'est ainsi qu'Alain Krivine débutait chacune de ses interventions télévisées lors de l'élection présidentielle de 1969. La première de ses deux candidatures pour le compte du mouvement trotskyste de la Ligue Communiste Révolutionnaire.

Une aventure politique qui avait toutefois débuté 15 ans plus tôt, au sein du Parti Communiste tout d'abord, puis dans la lutte contre la Guerre d'Algérie et enfin avec le mouvement étudiant de Mai 68. Aux côtés notamment de Daniel Cohn Bendit, Alain Krivine est l'un des leaders de la contestation qui va précipiter le départ du pouvoir du Général de Gaulle et amorcer un profond changement de société en France.

Mais ces évolutions, Alain Krivine les juge trop molles, sans remise en cause du capitalisme. Pendant près de 40 ans, il va donc porter la voix d'une gauche de rupture, avec la LCR. En 2002, puis 2007, son dauphin Olivier Besancenot obtient près de 4% aux élections présidentielles. L'apogée politique de son mouvement, qui devient en 2009 le Nouveau Parti Anticapitaliste. Alain Krivine avait déjà pris du recul, mais conservait son rôle de totem politique pour ses héritiers dont Philippe Poutou qui mène cette année sa troisième campagne présidentielle.

► À lire aussi : Philippe Poutou: « les interventions militaires n'ont jamais permis d'aider les peuples »

Douze candidats sont en lice pour l'élection présidentielle française 2022. © Studio graphique FMM

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne