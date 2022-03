France: des milliers de manifestants défilent pour le climat avant la présidentielle

Des dizaines de milliers de personnes, selon les organisateurs, ont manifesté samedi à travers la France, à un mois du premier tour de la présidentielle, pour que l'urgence climatique, grande absente de la campagne, soit mieux prise en compte par les prétendants à l'Élysée.

Brandissant notamment dans le défilé parisien des centaines de pancartes « On en parle quand? », les manifestants entendaient dénoncer l'absence des enjeux climatiques dans la campagne, notamment médiatique, où ces sujets n'ont occupé, selon un « baromètre » mis en place par des ONG, que « 1,5% du temps de parole » sur la dernière semaine étudiée (28 février au 6 mars).

Plus de 550 ONG, associations ou collectifs appelaient à ces marches, baptisées « Look up » (Levez les yeux) en référence au film Don't look up, métaphore de la crise climatique qui a cartonné sur Netflix.

Il va falloir que l'on réagisse et pas par des petites mesures. Près de 32 000 personnes ont défilé pour le climat dans les rues de Paris Léa Aujal

Des syndicats et partis avaient également appelé à participer, comme la France insoumise, EELV ou le PS, dont les candidats respectifs Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo sont venus à la manifestation parisienne. Tous trois, ainsi que Fabien Roussel (PCF) et Philippe Poutou (NPA) doivent participer séparément dimanche à une émission sur la chaîne Twitch du streamer politique Jean Massiet, sans les autres candidats, qui avaient été invités.

80 000 personnes partout en France

Au total, 135 marches ont eu lieu à travers le pays, rassemblant 80 000 personnes selon les organisateurs, dont 32 000 pour le défilé parisien, 8 000 à Lyon ou 1 800 à Nantes.

« L'heure est plus que grave, j'ai 34 ans et j'ai vu la nature prendre un coup de pelle dans la figure. Il n'y a plus de respect pour la planète, il faut protéger cette terre que nous laisserons à nos enfants. Les politiques ne sont pas à la hauteur des enjeux », dit Lydie Lampin Bernand, 34 ans, qui tient la banderole de tête « Ensemble pour le climat » dans la manif lilloise, qui a rassemblé quelque 800 personnes selon la préfecture.

On ne parle pas assez de climat, c'est une évidence. Je dis aux jeunes de s'emparer de cette élection. C'est la votre, c'est votre présent, c'est votre futur. Un fossé se creuse entre les candidats défendant l'écologie et leurs électeurs Aurélien Devernoix

Une critique récurrente chez les manifestants, comme dans « l'appel unitaire » des organisateurs, qui dénonce le fait qu'« en France en 2022, la plus grande menace que l'humanité ait jamais connue est passée sous silence en pleine période électorale, alors que notre avenir est en jeu ».

