La taxe carbone, grande oubliée de la campagne présidentielle française

Malgré les mobilisations des militants environnementaux, la mesure s'est effacée du programme des candidats à l'élection présidentielle d'avril prochain.

Publicité Lire la suite

Les marches pour le climat reprennent en France, avec une manifestation ce samedi dans plusieurs villes, alors que les candidats et les candidates à l'élection présidentielle du 10 et 24 avril dévoilent un à un leur programme, notamment sur l'écologie. En matière de fiscalité verte, le quinquennat Macron aura fait une victime : la taxe carbone, une taxe sur l'essence et le gaz qui vise à inciter les consommateurs à se détourner des énergies fossiles.

Les Gilets jaunes sont passés par là. La hausse prévue de la taxe carbone – perçue comme injuste, car pesant d'abord sur les plus modestes – a été le déclencheur d'un mouvement de protestation inédit en France. Depuis, elle fait figure de repoussoir. Basée sur le principe du « pollueur-payeur », cette taxe dite « contribution climat énergie » existe toujours, mais plus aucun candidat ne songe à l'augmenter comme c'était pourtant prévu lors de sa mise en place en 2014 sous la présidence de François Hollande.

► À lire aussi : Présidentielle en France: la place de l’écologie dans les programmes des candidats

Elle est devenue encore moins défendable suite à l’envolée des prix de l'essence et du gaz à cause de la guerre en Ukraine. Le « signal-prix » qu'est censée envoyer la taxe carbone aux consommateurs pour qu'ils utilisent des alternatives aux énergies fossiles « est déjà extrêmement haut », constate le député La République en marche, Jean-Charles Colas-Roy.

Même les Verts et leur candidat Yannick Jadot n'en veulent plus. « Au regard de la hausse des prix de l'énergie, je ne souhaite pas aujourd'hui relancer une trajectoire à la hausse de la fiscalité carbone. La priorité doit aller sur les politiques publiques qui décarbonent », expliquait l’eurodéputé au quotidien Les Échos, le 9 février. Les écologistes n’osent plus défendre, comme ils le faisaient avant les Gilets jaunes, une refonte de la taxe carbone par une compensation de cette taxe pour les plus pauvres et une affectation de l'argent perçu à la transition écologique.

À la place, Yannick Jadot, comme Jean-Luc Mélenchon ou Anne Hidalgo, préfèrent soutenir, dans des versions différentes, un « ISF [impôt de solidarité sur la fortune] climatique », à savoir une taxation des patrimoines et des placements financements des plus riches, c'est à-dire de ceux qui contribuent le plus au réchauffement climatique.

L'expression « taxe carbone » est devenu un tabou dans le débat politique français, sauf si cette taxe est européenne. Une proposition est discutée en ce moment à Bruxelles et soutenue par plusieurs candidats dont Emmanuel Macron. Mais le principe n'est pas le même : il s'agit de taxer les produits importés les plus polluants pour lutter contre la concurrence déloyale.

Douze candidats sont en lice pour l'élection présidentielle française 2022. © Studio graphique FMM

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne