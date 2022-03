Procès des attentats du 13-novembre: les pertes de mémoire de Rachid Kharkhach

Le procès des attentats du 13 novembre 2015 se poursuit devant la cour d’assises spéciale de Paris. La cour continue d’entendre les accusés sur la période des préparatifs des attentats. Ce vendredi, elle s'est intéressée au cas de Rachid Kharkhach, ce Belgo-Marocain de 39 ans accusé d’avoir joué les intermédiaires dans l’obtention des faux papiers utilisés par la cellule terroriste, notamment pour louer des appartements et des voitures.

De notre envoyé spécial au palais de justice de Paris,

La défense de Rachid Kharkhach doit faire face à deux difficultés: il a mauvaise mémoire et il a souvent changé de version au cours des auditions. En revanche, lui qui partageait sa vie entre le Maroc et la Belgique reconnaît qu’à partir de 2013, il a commencé à jouer les intermédiaires entre un réseau de faussaires et de potentiels clients.

Au départ, il explique qu’il veut rendre service à des amis du bled désireux d’aller travailler dans les exploitations agricoles en Espagne. « Même si on ne va pas se mentir, je prenais un petit billet au passage. » Puis, il se met à proposer ses services, un Hollandais, une Congolaise, une femme de Paris font appel à lui. Et puis un jour, c'est Khalid El Bakraoui qui vient le voir.

« Trois, peut-être quatre faux documents »

Celui qui sera l’un des coordinateurs des attaques du 13 novembre et qui se fera exploser à l’aéroport de Bruxelles lui commande une première fausse carte d’identité belge. Il accepte. Au total, il reconnaît avoir participé à la fabrication de trois peut-être quatre faux documents, mais certainement pas les 14 répertoriés.

Savait-il à ce moment-là que Bakraoui était radicalisé ? C’est tout l’enjeu pour l’accusation comme pour la défense. D’autant qu’au moins au début de l'instruction, il a répondu par l’affirmative. Rachid Kharkhach aidé de ses avocates et de sa femme qui témoignait depuis Bruxelles, s’est affairé à mettre en cause les policiers et les juges d’instruction belges, à rappeler la pression qui pesait sur lui, la panique en voyant sa femme mise en cause elle aussi.

« Merci d’avoir élevé les gamins toute seule »

Sa femme à qui il présente ses excuses pour l’avoir embarquée dans cette histoire: « Merci d’avoir élevé les gamins toute seule », lui lance-t-il d’une voix qui s’étrangle. Il dénonce aussi les mauvais conseils de son premier avocat désigné d’office. « Si j’étais moi-même radicalisé, je les aurais aidés gratuitement. Si j’avais pris 20 000 euros, 100 000 euros, on pourrait dire que j’ai marché sur ma conscience. Mais vous pensez que j’aurais participé à un massacre pareil, vous pensez que j’aurais fait ça pour quelques centaines d’euros ? », se défend-il.

Le procureur l’interroge tout de même sur une déclaration qui vient contredire ses certitudes du jour. Rachid Kharkhach se lance à nouveau dans un couplet sur les pressions de la justice belge. « Sauf que ça, vous l’avez déclaré lors de votre dernière audition, devant le juge d’instruction français », l’interrompt l’avocat général. Malgré son mètre 90, l’accusé se rapetisse dans le box: « Si j'ai dit ça, c'est vrai qu’il y a un problème… »

