France: échauffourées lors de la manifestation de soutien à Yvan Colonna à Bastia

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Bastia ce dimanche 13 mars en soutien à l'indépendantiste Yvan Colonna dans un état grave après son agression en prison. Des échauffourées ont éclaté avec les forces de l'ordre.

« État français assassin »: le ton a été aussitôt donné dimanche à Bastia lors de la manifestation en soutien à Yvan Colonna, onze jours après l'agression en prison de ce militant indépendantiste condamné pour sa participation à l'assassinat du préfet Erignac.

Repris par la foule de quelques milliers de personnes partie sous une pluie fine et froide du palais de justice de Bastia, ce slogan traduisait la tension dans l'île depuis le 2 mars et l'agression du berger de Cargèse à la prison d'Arles (Bouches-du-Rhône), qui l'a plongé dans le coma.

Et la colère a vite pris de l'ampleur, à l'arrivée du cortège à la Préfecture, avec des échauffourées entre les forces de l'ordre et 200 à 300 manifestants cagoulés, vêtus de noir et pour certains équipés de masques à gaz, les premiers répondant avec des gaz lacrymogènes aux cocktails molotov.

10 000 personnes selon les organisateurs

L'appel officiel à la manifestation était pourtant sobre, demandant « la vérité et la justice pour Yvan, la liberté pour les patriotes et la reconnaissance du peuple corse ». Mais pour Gilles Simeoni, président autonomiste du conseil exécutif de Corse et ancien avocat d'Yvan Colonna, présent dans le cortège, « il faut aller aujourd'hui au delà des slogans »: « La colère et l'indignation s'expriment, a-t-il concédé au départ de cette marche. Mais ce qui compte c'est que le peuple corse tout entier est mobilisé contre l'injustice, l'exigence de vérité et au-delà pour une véritable solution politique » entre l'État et la Corse.

Si la mobilisation ce dimanche était « énorme », selon Gilles Simeoni, les chiffres étaient de 7 000 manifestants pour la préfecture, contre 10 000 selon les organisateurs du rassemblement. Pour la manifestation de Corte il y a une semaine les chiffres étaient respectivement de 4 200 et 15 000 personnes.

(Avec AFP)

