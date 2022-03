La France lève ce lundi la majorité de ses mesures sanitaires contre le Covid-19

Ce lundi 14 mars le protocole sanitaire s'allège en France comme l'avait annoncé le Premier ministre Jean Castex le 3 mars dernier. Plus de passe vaccinal, ni de distanciation sociale pour ceux qui le souhaitent. C'est donc notamment la fin de l'obligation du masque en intérieur.

C'est presque un retour à la vie normale, la vie d'avant le Covid-19. À partir de ce lundi, plus de passe vaccinal, plus de jauge ou de distanciation dans les lieux accueillant du public et plus de masques non plus en intérieur. Les Français vont donc pouvoir retourner au restaurant, au cinéma au musée ou en discothèque sans contrainte.

Et c'est le cas aussi à l'école où les élèves et les enseignants vont pouvoir tomber le masque. Comme d'ailleurs dans les entreprises. Plus de paroi en plexiglass entre les bureau non plus et des cantines qui fonctionnent à nouveau normalement, sans jauge.

Port du masque maintenu dans les transports et les maisons de retraites

Les mesures sanitaires restent cependant toujours obligatoires dans les transports en raison de la proximité entre voyageurs. Comme dans les centres de soins pour protéger les personnes fragiles : le masque et une preuve de vaccination ou test négatif sont donc toujours requis. Cela inclue les hôpitaux, les maisons de retraites et les établissements pour adultes handicapés.

« Avec Omicron on voit que la transmission se fait malgré le fait d’être vacciné. En revanche le passe vaccinal avait comme objectif et objectif qu’il a rempli je pense, d’une augmentation d’une stimulation de la vaccination et notamment de la troisième dose vaccinale, peut-être qu’on a un peu atteint les limites de l’usage étendu du passe vaccinal en France et en Europe et que décider de ne plus l’imposer est quelque chose qui peut tout à fait s’expliquer et s’entendre dans la situation actuelle », détaille Antoine Flahaut, épidémiologiste et directeur de l'Institut de Santé globale à l'université de Genève.

L'épidémiologiste estime en revanche qu'il est trop tôt pour lever toutes les mesures et s'inquiète de la fin du port du masque dans les lieux clos. « Le port du masque est une mesure qui protège bien sûr les personnes qui portent le masque mais protège aussi les autres, dont les personnes fragiles à risques de faire des complications. Enlever le port du masque et l’usage du port du masque dans une période à très forte activité, c’est exposer les personnes fragiles à ces risques de formes graves ».

Macron attendu au tournant

D'un point de vue politique, les candidats à l'élection présidentielles jugent la décision d'Emmanuel Macron et de son gouvernement avec un mélange de méfiance et de prudence. Ils constatent que ni eux ni leurs représentants parlementaires n'ont une nouvelle fois pas été informés des raisons qui ont poussé le chef de l'État et le gouvernement à maintenir la levée des mesures sanitaires, alors que le nombre de cas de Covid-19 remonte.

Mais personne pour l'instant ne prend le risque de critiquer frontalement le choix de l'exécutif. Du côté de l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon par exemple, opposé dès le départ au passe sanitaire puis vaccinal, s'élever contre sa suppression n'aurait en effet guère de sens. Surtout aucun des candidats ne veut passer pour un oiseau de mauvais augure, alors que la levée des mesures est largement vue comme un soulagement par les Français.

Reste un angle d'attaque : la quasi concomitance entre les nouvelles règles sanitaires et l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron. Pour le candidat écologiste Yannick Jadot, il serait ainsi à la fois « dramatique, scandaleux et indécent que ce soit l'agenda électoral [du président] qui dicte l'organisation sanitaire du pays ».

