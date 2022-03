Procès des attentats du 13-Novembre: ambiance électrique durant l'interrogatoire d'Abdeslam

Le procès des attentats du 13 novembre 2015 se poursuit devant la Cour d’assises spéciale de Paris qui s’intéresse à présent aux évènements de l’automne 2015 et à la période des préparatifs des attaques de Paris et Saint-Denis. Ce mardi Salah Abdeslam seul membre du commando encore en vie était appelé à répondre aux questions de la Cour dans une ambiance particulièrement tendue.

Avec notre envoyé spécial à la Cour d'assise spéciale de Paris, Nathanël Vittrant

L'ambiance était tellement électrique que les bancs de la défense se sont vidés, les avocats et notamment ceux de Salah Abdeslam estimant que les conditions d’un débat serein n’étaient plus remplies. Le président Jean-Louis Périès avait pourtant suspendu l’audience pour tenter de faire retomber la tension, sans succès.

L’immense salle où se déroule le procès, désertée depuis des semaines est à nouveau pleine, de nombreuses victimes ont fait le déplacement pour entendre les explications de Salah Abdeslam et manifesté bruyamment, en applaudissant, leur mécontentement face aux nombreuses provocations de l’accusé affirmant notamment qu'on « (avait) bousillé (sa) vie ». Et dans une Cour d’Assises cela est strictement interdit.

Sur le fond, debout dans le box, Salah Abdeslam reconnaît deux des quatre voyages qui ont permis à l’automne 2015 de ramener en Belgique les commandos venus de Syrie et qui se trouvaient en Hongrie ou en Allemagne après avoir suivi la route des migrants. « Aujourd’hui il y a la guerre en Ukraine, il y en a qui vont chercher des gens à la frontière, c’est exactement la même chose. Je suis allé chercher des personnes qui fuyaient une zone de guerre », s'est-il justifié.

La Cour lui fait alors remarquer que les hommes qu’il est accusé d’avoir convoyés, les futurs terroristes du stade de France, du Bataclan étaient des combattants, pour la plupart Européens et pas des réfugiés syriens. Salah Abdeslam louvoie, et finit par lâcher : « Si on m’avait dit que j’allais chercher des personnes pour commettre des attentats je serais pas allé les chercher. »

