Procès des attentats du 13-Novembre: l'interrogatoire d'Abdeslam se termine dans le calme

Un dessin de presse montrant Salah Abdeslam lors de son interrogatoire par la Cour d'assise spéciale de Paris le 15 mars 2022. AFP - BENOIT PEYRUCQ

L'interrogatoire de Salah Abdeslam s'est terminé ce mercredi 16 dans une ambiance beaucoup plus calme. La veille, l'audience avait été suspendue après plusieurs incidents, notamment des cris et des applaudissements dans le public en réaction à des propos du principal accusé. Aujourd'hui, Salah Abdeslam n'a pas livré plus d'informations sur les préparatifs des attentats, notamment sur les allers-retours pour récupérer des membres de la cellule jihadiste en Europe centrale.