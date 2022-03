France: le Sénat dénonce un recours excessif aux cabinets de conseil par l'État

Le Sénat français a critiqué l'utilisation importante des cabinets de conseil par le gouvernement lors de la crise Covid-19. © ALAIN JOCARD/AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En France, Emmanuel Macron est sommé de rendre des comptes après la publication d'un rapport au vitriol d'une commission d'enquête du Sénat. Il dénonce le recours sans cesse plus important de l'État aux cabinets privés pour effectuer ses missions. Les sénateurs révèlent un « phénomène tentaculaire », de plus en plus coûteux pour l'État.