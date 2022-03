Procès du 13-Novembre: «L'espoir, pour les gars comme moi, c'est dangereux»

Le procès des attentats du 13 novembre 2015 se poursuit devant la cour d'assises spéciale de Paris. La cour continue de s'intéresser aux évènements qui se sont déroulés dans les semaines précédant les attaques de Paris et Saint-Denis, aux préparatifs des attentats.

De notre envoyé spécial à la cour d'assises spéciale de Paris,

Pour une fois, Osama Krayem a honoré la cour de sa présence. Vêtu d'un pull à capuche gris, d'où débordent ses longs cheveux bruns, le Suédois de 30 ans, qui boude les audiences depuis des semaines, fait savoir par le biais de son interprète qu'il ne répondra pas aux questions.

Il fait pourtant partie de ceux qui ont le plus parlé pendant l'instruction, mais début janvier, celui que l'accusation considère comme un cadre du groupe État islamique avait fait lire une lettre dans laquelle il disait avoir « perdu l'espoir ».

Même chose pour Sofien Ayari. Le Tunisien avait longuement pris la parole début février pour expliquer son parcours, les choix qui l'ont mené à partir combattre en Syrie et pourquoi il avait accepté « une mission » sur le continent européen. Il l'avait fait pour les victimes, avait-il expliqué.

« Juste une version de plus »

« J'ai parlé de la partie qui n'implique que moi. J'ai essayé la dernière fois de donner une image générale de ce qui s'est passé, la manière dont je réfléchissais à l'époque », dit-il aujourd'hui. « Pour ce qui va suivre, ça va être juste une version de plus. »

À l'invitation de son avocat, il précise : « J'ai déjà été condamné à 20 ans de prison en Belgique [pour sa participation à une fusillade avec les policiers pendant la cavale de Salah Abdeslam, ndlr], là je risque la perpétuité. Ensuite, il y aura le procès en Belgique où on va me poser les mêmes questions, pour les mêmes choses, les mêmes faits. »

Sofien Ayari, qui aurait renoncé à la dernière minute à se faire exploser dans le métro de Bruxelles, sera également dans le box en Belgique à partir du 10 octobre. « Donc je vais me défendre comme un acharné pendant deux ans pour finalement prendre 80 ans ? Pour les gars comme moi, avoir de l’espoir, c'est dangereux. »

On n'en saura donc pas plus sur les séjours des deux jihadistes dans les différentes planques où se sont préparés les attentats, celle de la rue Henri Bergé à Schaerbeek en particulier, où auraient été confectionnées les ceintures d'explosifs des commandos du 13-Novembre.

Trace d'ADN sur une kalachnikov

On apprendra au moins une chose de l'expert interrogé avant les deux accusés : une trace d'ADN d'Osama Krayem a été retrouvée sur l'une des kalachnikovs utilisées par les terroristes. Mais sur une zone uniquement accessible quand l'arme est démontée. Son avocate interroge l'expert : cette trace pourrait-elle provenir d'un vêtement porté par le jihadiste qui aurait été utilisé pour nettoyer l'arme ?

C'est une possibilité, répond le spécialiste. Le deuxième avocat d'Osama Krayem l'interroge également : aucune trace ADN de son client n'a été retrouvé sur le matériel utilisé pour la confection des ceintures d'explosifs. La réponse de l'expert, cette fois, le décevra : ça ne prouve rien, ni dans un sens ni dans l'autre.

Yassine Atar, volubile parmi les silencieux

Vient le tour de Yassine Atar. Il est aussi volubile que ses deux co-accusés sont silencieux. L'ex-vendeur de voitures bondit pour répondre, sans toujours laisser le temps à la cour de finir ses questions, cite le dossier que depuis six ans avec ses avocats il triture dans tous les sens.

Il est le frère d'Oussama Atar, considéré comme le commanditaire des attentats du 13-Novembre, le cousin des frères Bakkraoui qui se feront exploser à l'aéroport de Bruxelles en mars 2016. Mais lui en est persuadé, il n'a rien à faire dans le box et rien à faire en prison. Sa sœur et son oncle avaient déjà dressé de lui un portrait de bon vivant très éloigné de l'islam radical.

La cour se questionne tout de même sur un séjour à Verviers le soir du 19 septembre 2015. Verviers où se trouve alors son cousin, Khalid El Bakkraoui, alors que dans le même temps les trois terroristes du Bataclan arrivent en Belgique après un long périple de la Syrie à l'Europe. Yassine Attar trépigne, jure qu'il n'a jamais vu son cousin à Verviers.

Le président insiste au regard des déclarations contradictoires d'autres acteurs du dossier : « Est-ce qu'on peut émettre l'hypothèse que vous l'ayez vu ce soir-là sans rien savoir des projets d'attentats et que vous ayez pris peur après coup ? » Yassine Atar répond du tac au tac : « Monsieur le président, est-ce qu'on pourrait émettre deux minutes l'hypothèse qu'il ne voulait pas me voir et que je ne l'ai pas vu ? »

