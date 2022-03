Harki, pied-noir, Franco-Algérien, souvenirs déchirants des accords d’Évian

Reportage

Le 18 mars 1962, les accords d’Évian mettent fin à sept années de guerre en Algérie. Mais ce n’est pas pour autant que le conflit s’arrête. La population se divise, parfois de façon meurtrière, entre les harkis, les pieds-noirs, mais aussi les Algériens. Témoignages de trois d’entre eux qui ont vécu cet événement historique.

« Le 18 mars, je me suis senti heureux. » Hamid Khemache est né le 19 décembre 1950 à Oulad Oumarou en Algérie. Il est arrivé en France à onze ans, le 6 mai 1962. L'Algérie de son enfance, il en garde de bons et de mauvais souvenirs. « Quand on était gamins, il n'y avait pas de différences, on jouait tous ensemble quelles que soient nos origines. Quand on faisait l'école buissonnière, on la faisait ensemble ! »

Le 18 mars 1962, il se trouvait à Azazga, une petite ville de Grande Kabylie. « Je rentrais chez moi, et d'un seul coup, un avion est passé au-dessus de moi en lâchant des tracts sur lesquels étaient inscrits "cessez-le-feu" (...) Cette image me reste aujourd'hui dans la tête. »

La fin d'un conflit sanglant qui a directement touché sa famille. Son père n'était pas harki, son oncle et son frère aîné si, mais il a tout de même été assassiné. Hamid avait alors 5 ans. Ce garde champêtre a été tué « dès le début des événements, en 1955. Et mon grand-père, lui aussi garde-champêtre, a été assassiné un an plus tard, par le FLN, enfin, au début ce n'était pas encore le FLN. C'est une histoire de vengeance, de règlement de compte. Parce qu'au début, j'ai vu des membres du FLN venir manger chez moi... D'ailleurs mon père avait un grand ami du FLN... » Hamid Khemache se souvient du jour des funérailles de son père, de la foule immense présente autour du corps entouré d'un drapeau bleu-blanc-rouge. Quant à son grand-père, il faudra un an pour retrouver son corps, « grâce à un hélicoptère de l'armée ». Hamid Khemache est alors adopté comme pupille de la Nation.

« En mai 1962, on est partis à Tizi Ouzou puis on a été embarqués pour regagner la France, quelques-unes de mes demies sœurs sont restées. On avait un peu peur, car on entendait que des gens se faisaient enlever un peu partout. Quand on a embarqué dans les bateaux, les camions militaires étaient tous bâchés... Il y avait énormément de monde qui quittait le pays pour la métropole. »

« Si j'avais été en âge de combattre, j'aurais été aux côtés du FLN »

Puis ce fut le temps des camps, l'horreur des camps. « D'abord, j'ai été mis au camp de Rivesaltes, après dans le Larzac puis dans le camp de Bias, dans le Lot-et-Garonne. » À Rivesaltes, où il reste jusqu'en octobre 1962, les souvenirs de Hamid Khemache sont douloureux ; il se souvient des barbelés, de l'interdiction de chanter, de toute une maltraitance indicible. « C'était atroce, il fallait courir quand l'armée nous le disait pour aller chercher de l'eau, on vivait dans les tentes de l'armée. On dormait dans des sacs de couchage avec de la paille dedans. » Et Hamid Khemache de tempérer : « Moi j'ai eu beaucoup de chance, grâce à mon oncle et à mon frère, je ne suis resté que deux ans dans les camps. »

Soixante ans plus tard, la plaie est toujours ouverte. Hamid Khemache regrette que les harkis qui ont servi la France aient été aussi mal traités. « Le pardon consenti par Macron, je me demande si ce n'est pas parce que la présidentielle est là... » « Si j'avais été en âge de combattre en mars 1962, je me serais mis aux côtés de ceux qui réclamaient l'indépendance de l'Algérie, et du côté du FLN. Parce que, quand on voit la récompense qu'ont eue les harkis, c'est immonde. Les harkis ont servi de chair à canon, aujourd'hui ils servent de bulletins électoraux. Je le pense et je le penserai toujours. »

La rancœur ou la rancune envers tous ceux qui ont partagé son enfance algérienne, il ne connaît pas. « J'avais beaucoup d'amis pieds-noirs en Algérie ! » Aujourd'hui, Hamid Khemache, ancien combattant Opex au Tchad et ancien surveillant d'établissement pénitentiaire, fait partie d'une association de harkis mais aussi de pieds-noirs en Dordogne.

Harkis dans le camp de Bias, dans le Lot-et-Garonne, en 1975. AFP

« Un sentiment d'abandon s'est emparé de nous »

« On a été des bannis », confie Marie-Luce Mignon, fille de Français présents en Algérie depuis plusieurs générations. Cette femme née le 10 novembre 1941 à Alger, dans le quartier populaire de Bab el-Oued, tient avant toute chose à raconter : « On était tous mélangés, dans la joie, toutes les nationalités, toutes les religions. Toute mon enfance s'est faite dans le bonheur. On partageait tout, on se respectait, on s'aimait. À Bab el-Oued, on était une très grande famille. »

Mais le 18 mars 1962, tout s'écroule pour la jeune fille devenue infirmière. « C'était un dimanche, une belle journée de printemps, je me rappelle, je me revois sur le balcon au soleil. On était tous tristes. On n'acceptait pas de penser devoir quitter notre terre, notre pays. Un sentiment d'abandon s'est emparé de nous. On nous avait menti. » Et Marie-Luce d'expliquer que les événements ont provoqué moult déchirures dans son quartier, « on vivait en permanence sous couvre-feu, mais malgré tout on pensait qu'on pouvait encore faire changer les choses ».

« Dans mon immeuble, se souvient-elle, il y avait une famille arabe présente depuis la guerre de 14-18, on était très amis. Un jour, des gens de l'OAS sont venus chez elle. Ils ont dit à Baya : "tu es connue dans le quartier, tu peux rester, personne ne te fera du mal". Elle leur a répondu : "vous je sais que vous ne me ferez pas de mal, mais mes frères arabes peut-être; je suis donc obligée de partir." Voilà le climat qui régnait. » Et Marie-Luce de tempérer, avouant que, bien entendu, tout n'était ni blanc ni noir.

Puis le temps de la terreur est survenu. Des centaines de bombes qui s'abattaient chaque nuit sur Bab el-Oued. Ça éclatait de tous les côtés. « Il fallait vite ouvrir les fenêtres pour ne pas qu'elles volent en éclats. »

Deux valises pour y mettre sa vie

La maman de Marie-Luce a alors commencé alors à faire une dépression. Fin mai 1962, le temps était venu de quitter leur foyer. « On avait le droit à deux valises par personne, pour y mettre toute notre vie. » Et de raconter, des sanglots dans la voix, que sa mère voulait y mettre le moulin à café qu'elle avait eu pour la Fête des mères mais que ce dernier prenait bien trop de place... Que la ménagère sur laquelle elle s'était rabattue était bien trop lourde. « Alors, on a pris quelques photos, et des vêtements chauds parce qu'on savait qu'il faisait froid dans la métropole. »

Après plusieurs jours d'attente au port, Marie-Luce parvient à obtenir des places de bateau pour elle et sa famille. « Le jour du départ, ça tirait de tous les côtés, il a fallu partir en catimini. Ceux qui nous avaient accompagnés sont restés accrochés aux grilles à l'entrée du port pour nous dire au revoir. » Destination Port-Vendres, dans les Pyrénées-Orientales, après des heures pleines de larmes en mer, des doutes et des interrogations plein la tête « à vous crever le cœur ». Là-bas, à la différence de ceux qui débarquaient à Marseille, Marie-Luce et sa famille sont accueillies avec beaucoup de réconfort et d'amour.

Soixante ans plus tard, Marie-Luce confie que la plaie est toujours à vif. « On a le sentiment que les gens sont morts pour rien. » Chaque 26 mars, elle se souvient du massacre de la rue d'Isly, « de tous ces gens qui ont manifesté parce qu'on était enfermés dans Bab el-Oued, qu'on était des suppliciés, et qu'on les a tués pour nous, tués par l'armée française ». Et, à 80 ans aujourd'hui, elle insiste sur le fait de ne pas avoir été acceptée en France, d'être traitée de pied-noir, de colonialiste... « On était le petit peuple, nous, pourtant. On vivait comme les autres. Et moi, je suis doublement française, parce que j'ai quitté ma terre natale pour rester française. Le président a parlé de nous, mais il ne faut pas se leurrer, c'est parce qu'il y a des élections! Mais on est un peuple de pionniers, et on sait ce que c'est que de relever la tête. »

Depuis ce funeste départ, Marie-Luce Mignon et son époux, lui aussi pied-noir et en liens étroits avec les harkis, sont retournés en Algérie en 2016. « Dans la rue, les gens nous ont formidablement accueillis. Ils nous disaient : "Mais vous êtes chez vous! Restez! Pourquoi vous ne revenez pas? " »

Le 7 juillet 1962, des Européens pieds-noirs réfugiés dans le port d'Oran en attente d'embarquer pour la France. UPI / AFP

« Le 18 mars, nous ne savions rien »

« J’ai appris le cessez-le-feu le 19 mars 1962. Nous étions dans le camp. Nous n’avions pas de transistor. Vers 10h du matin, un petit avion passe très bas et lâche des tracts. Dans le pâté de bicoques, j’étais le seul qui savait lire. C’était écrit : "Cessez-le-feu" ; j’ai mal lu, parce que je croyais qu’il fallait prononcer toutes les lettres, mais tout le monde a compris et ça a été une clameur absolument incroyable. Pour la première et dernière fois de ma vie, j’ai vu mon père, un homme très pudique, danser comme un fou. » Slimane Zeghidour a alors 9 ans. En 1957, soit trois ans après le début de la guerre, lui et tous les habitants de son hameau sont envoyés dans le camp de regroupement d’Erraguene, en Petite Kabylie, la Kabylie des Babors.

L’armée française avait mis en place une tactique ramenée d’Indochine : pour affamer les maquisards, il fallait évacuer les paysans des villages qui les nourrissaient. Ainsi, deux millions et demi de paysans sont forcés de quitter leurs villages et sont rassemblés dans un millier de camps de regroupement. « En une matinée, on a dû tout laisser et quitter notre village. On n’avait pas le choix, c’était un ordre militaire. On s’est retrouvés dans un camp, entouré de barbelés électrifiés, dans des paillotes. Il y avait aussi des harkis (pas les gardes champêtres mais ceux qui étaient dans des unités de combat) avec qui on avait des rapports exécrables… Nous étions surveillés par des tirailleurs sénégalais. » Et Slimane de se souvenir que ce fut alors la première fois qu’il entendait un appel à la prière, clamé par ces mêmes tirailleurs sénégalais… Quant aux bidasses français, ils jouaient aussi le rôle d’instituteurs et d’infirmiers.

« On a vécu ainsi jusqu’au jour où le tract est tombé. Et pour fêter l’événement, on nous a demandé de défiler dans le camp. Faute de drapeau disponible, on a attaché des bouts de tissu à des bâtons et on a marché à travers le camp », s’amuse-t-il à raconter.

Puis Slimane Zeghidour et les siens sont retournés dans leur village. « C’était une journée de printemps, il y avait des fleurs, partout. De la neige sur les sommets. Quand on est arrivé, le village était envahi par les broussailles, les fenêtres et les portes des habitations avaient sauté - l’armée les avait enlevées pour empêcher que des maquisards s’y cachent. » Mais au bout de quelques jours, lui et sa famille prennent conscience qu’il sera dorénavant impossible de rester dans leur village. « Dans le camp, on avait connu l’école, et les médecins. En revenant chez nous, on s’est retrouvé dans le brouillard, abandonnés par les Français. Mais nous étions tout de même pour l’indépendance, spontanément, sans trop savoir ce que cela signifiait. Alors, nous sommes tous partis vers les villes. » Ainsi, l’Algérie est devenu le seul pays au monde où il n’y a pas de paysannerie.

Camp de regroupement de Novi en Algérie, en décembre 1959. © KEYSTONE-FRANCE/Gamma-Rapho via Getty Images

« Mes deux nationalités se télescopent. C’est un tout, un bloc cohérent »

Arrivé à Alger durant l’été 1962, Slimane découvre la mer, l’électricité. Peur des représailles du FLN ? « Non ! le FLN nous avait complètement oubliés. Parce que dès le lendemain de l’indépendance, une autre guerre a commencé, celle entre les factions du FLN, pour le pouvoir. Le FLN n’a plus jamais pensé au peuple ! »

Aujourd’hui Slimane est Français, mais aussi Algérien. En 1953, il était officiellement « français musulman de souche non-africaine non-naturalisé ». En 1958, sous la Ve République, il devient Français à part entière. Le 3 juillet 1962, jour de l’indépendance, il devient Algérien mais ne perd pas la nationalité française, qui est « gelée ». Il entame ensuite le processus de « réintégration » pour l’obtenir dans les années 1980. « Mes deux nationalités se télescopent. L’une est née de l’autre et contre l’autre. Je me sens Algérien d’origine, mais Français d’appartenance. C’est un tout, un bloc cohérent. »

En 2022, Slimane Zeghidour se refuse à parler de plaie qui ne se serait pas refermée. « Il reste des stigmates : l’Algérie n’a plus de paysannerie, importe 80% de sa nourriture, et enfin, 86% de la population est agglutinée sur le littoral, soit 14% du territoire. Mon pays a été délaissé à l’intérieur, tout le monde est parti vivre là où habitaient les Français… »

Qui sont les harkis et les pieds-noirs ? Les harkis constituent une partie des supplétifs engagés dans l'armée française durant la guerre d'Algérie, sans avoir le statut de militaires. Ils ont obtenu le statut d'anciens combattants en France par une loi du 9 décembre 1974 s'ils habitent en France et à partir du 23 juillet 2010 s'ils habitent en Algérie. Après la guerre d'Algérie, Paris s'engage à les accueillir avec leurs familles. Mais au lendemain des accords d'Évian, la France revient sur cet engagement et seule une poignée d'entre eux, 40 000 environ, rejoignent la métropole dans des conditions terribles, les autres sont abandonnés et doivent rester en Algérie au risque de se faire tuer. Les pieds-noirs sont les Français originaires d'Algérie jusqu'en juillet 1962 et au-delà pour ceux qui y sont restés. Les pieds-noirs possédaient, comme ceux de métropole, les droits associés au statut de citoyen. Après la signature des accords d’Évian, les massacres et exactions envers cette communauté s'amplifient. En 1962, quelque 800 000 d'entre eux rejoignent la métropole.

