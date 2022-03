Accords d'Évian: la presse internationale encense de Gaulle mais craint l'avenir

Le 18 mars 1962 sont signés les accords d'Évian, après 132 ans de colonisation française en Algérie et plus de sept années de guerre. Ces accords sont un événement non seulement des deux côtés de la Méditerranée mais aussi en Europe et Outre-Atlantique. Tour d’horizon de la presse internationale au lendemain de cette annonce historique, dithyrambique envers le général de Gaulle mais pleine de doutes quant à l'avenir.

Publicité Lire la suite

► À noter : les journaux du monde arabe de cette époque ont fermé pour la plupart et il n’est plus possible d’avoir accès à leurs archives.

En France, Le Monde consacre une grande partie de son édition des lundi 19 et mardi 20 mars 1962 à la signature des accords avec moult articles. « Le général Charles Ailleret donne l'ordre de cesser le feu à l'armée d'Algérie », « M. Farès présiderait l'exécutif provisoire », « La grève générale ordonnée par l'OAS paralyse Alger et Oran ». Le Monde raconte les dernières heures qui ont mené à la signature des accords ainsi que les prochains déroulements à venir.

Il note également le « soulagement » des pays étrangers : « À l'étranger, la satisfaction est générale en dépit des appréhensions que suscitent les éventuelles réactions de l'OAS. Le président Kennedy a adressé ses félicitations au général de Gaulle et à M. Ben Khedda. Celui-ci a également reçu un message de M. Khrouchtchev, qui lui annonce la reconnaissance de jure du GPRA par l'URSS et lui propose l'établissement de relations diplomatiques. Les leaders arabes, à commencer par le colonel Nasser, ont exprimé l'espoir que le cessez-le-feu ouvrirait une ère de rapprochement entre la France et leurs peuples. Un obstacle subsiste cependant, aux dires de M. Abdel Khaled Hassouna, secrétaire général de la Ligue arabe, l'amitié de la France pour Israël. Mais à Jérusalem on est persuadé que la détente entre la France et l'Islam ne se fera pas aux dépens de l'État juif. »

Lutte contre l'OAS

Et le quotidien du soir de publier également un article intitulé « Les opérations contre l'OAS en métropole » dans lequel il répertorie toutes les arrestations qui ont eu lieu durant les dernières 24 heures sur le territoire français. Parallèlement, un autre journaliste du Monde décrit l'état des forces du FLN et de l'ALN : « À l'intérieur du territoire algérien le FLN disposerait d'environ cinq mille armes de guerre proprement dites (fusils de guerre, pistolets mitrailleurs, armes collectives) et de six mille armes de complément (fusils de chasse et armes de poing). L'ensemble de cet armement correspondrait à un effectif supérieur à 15 000 maquisards. Certains ne seraient donc pas armés ou ne seraient porteurs, par exemple, que de grenades, mais vivraient néanmoins dans une totale clandestinité. »

En gras et en majuscule, Le Figaro consacre la totalité de son édition aux accords d'Évian et titre : « Midi : cessez-le-feu en Algérie ». Et de citer le général de Gaulle : « Qui sait si la lutte et le sacrifice des morts n'auront pas aidé les deux peuples à mieux comprendre qu'ils sont faits pour marcher fraternellement ? » En page 6 et 7, un énorme reportage sur les deux années de négociations avec les représentants du FLN.

Dans l'un des éditoriaux intitulé « Demain », le quotidien affirme au sujet de l'armée française : « C'est d'elle encore que, demain, dépend l'avenir de deux peuples faits "non pour se combattre mais pour marcher fraternellement ensemble sur la route de la civilisation". C'est d'elle que peut dépendre, dans l'épreuve qui s'engage, l'avenir français d'une Algérie fraternelle. »

« Une étape décisive... mais nul ne peut méconnaître les difficultés d'application qui en résultent aujourd'hui », note de son côté Le Journal du Dimanche qui publie l'intégralité des accords dans son édition.

Le cessez-le-feu est « une grande victoire de la paix » pour le quotidien de gauche L'Humanité qui, en double page, fait le récit des dernières 24 heures de négociations. Mais le journal s'interroge : pourquoi le général de Gaulle a-t-il attendu si longtemps ? « Ainsi prend fin officiellement une guerre cruelle qui, de dernier quart d'heure en dernier quart d'heure, aura duré sept ans quatre mois et dix-neuf jours. Une guerre dont on aurait pu faire l'économie si l'on avait écouté la voix de ceux qui, dès le début, avec courage et lucidité, ont affirmé la légitimité des revendications du peuple algérien et la nécessité de négocier avec ses représentants authentiques. Et qui pour cela ont subi à maintes reprises la répression du pouvoir. »

« Cessez-le-feu officiel aujourd’hui à midi en Algérie », titre le journal Combat qui mentionne que cela intervient tandis que « Ben Khedda accueille aujourd'hui Ben Bella au Maroc ». Et Combat de détailler « les accords conclus hier à Évian entre la France et le GPRA ». Ce même quotidien consacre également un article aux mots de de Gaulle, « De Gaulle : "la solution du bon sens a fini par l'emporter" », un autre à Ben Khedda, intitulé : « Ben Khedda : "le cessez-le-feu n'est pas la paix" ». Notons aussi, entre autres, un sujet sur « les populations d'Algérie [qui] sont prêtes à prendre elles-mêmes la charge de défendre leurs provinces, affirment les élus d'Algérie » publié sur ces mêmes pages.

Un article dont se fait écho L'Aurore en affirmant que « les élus d'Algérie lancent un appel pathétique au peuple de France ». L'Aurore titre sa Une « Cessez-le-feu aujourd'hui à midi. De Gaulle annonce pour avril un référendum ». Et de poursuivre en page 2 : « Après 2 696 jours de guerre, Évian annonce l'heure du cessez-le-feu : midi ». En encadré, les déclarations respectives de Joxe et de Krim, un article également sur « l'ambiance de veillée funèbre » qui s'est emparée d'Alger ce 18 mars.

« Jouer le jeu de la confiance mutuelle »

France Soir affirme que l' « angoisse règne à Alger », que « Joxe explique les accords aux Français » et que « Ben Bella a passé la nuit en Suisse avec la délégation FLN avant de gagner le Maroc ». La Croix entreprend un éditorial intitulé « Confiance mutuelle », dans lequel on peut lire qu'« une fois le résultat acquis, il conviendra d'abandonner peu à peu les réticences et de jouer le jeu de la confiance mutuelle. Elle seule sera payante pour tous ».

À côté du titre de Une consacré au cessez-le-feu, le quotidien régional L'Alsace évoque la « grève générale à Alger et à Oran où sont instituées des cours martiales pour le maintien de l'ordre ». La Marseillaise s'enthousiasme : « Vive l'Algérie indépendante. Le GPRA s'installe à Alger ».

En lettres capitales rouges, Libération écrit « Cessez-le-feu », avec deux énormes photos de soldats embrassant des enfants.

« Une grande victoire du peuple algérien »

Le journal algérien El Moudjahid, seul quotidien arabe de l'époque dont les archives sont présentes et organe officiel de communication du Front de libération nationale, est le média qui a publié le texte des accords d’Évian. Ce 19 mars 1962, il est évidemment en édition spéciale et titre : « Le cessez-le-feu, étape vers l'indépendance ». Le quotidien, dont le slogan est « la révolution par le peuple et pour le peuple », écrit en Une : « Peuple algérien ! C’est là une grande victoire du peuple algérien dont le droit à l’indépendance vient d’être garanti. »

Dans le reste du monde, à la Une du quotidien italien Corriere de la serra : « De Gaulle annonce la signature de l’armistice ». Une première page entièrement consacrée au cessez-le-feu en Algérie et à ses conséquences – comme son confrère allemand Die Welt -, dont un article est exclusivement consacré à la colère de l’OAS.

L’autre grand titre italien, La Stampa, fait également des accords d’Évian la totalité de sa Une, dont un article titré : « La pathétique annonce de De Gaulle à la nation ». « Il a insisté sur "les raisons qui rendront inévitable la coopération franco-algérienne"» ; et de rendre gloire à l’armée "qui est restée ferme dans son devoir malgré les tentatives de subversion de certains chefs rétrogrades et aventuriers criminels" ». La Stampa s’interroge : « La paix signée sur la carte sera-t-elle effective sur le terrain ? ». « Dans cette ferme détermination, nous croyons voir la véritable garantie de la paix, même si pour y parvenir il faudra surmonter une crise d'ajustement dramatique. »

« Le chapitre le plus sanglant d'une histoire cruelle s'achève »

Pour La gazette de Lausanne, « le chapitre le plus sanglant d'une histoire cruelle s'achève (...) Le cessez-le-feu n'est cependant qu'une étape sur une longue route ». Et de conclure après un long état des lieux de la situation : « Il est donc nécessaire que dans la période de gouvernement provisoire qui s'ouvre, les vains ressentiments et les revendications de détail se taisent, au profit d'un évident intérêt commun. Quant aux fauteurs de désordre, le bon sens comme l'histoire les condamnent ».

Le journal de Genève publie un article de son correspondant à New York : « L'Amérique connait la facture de l'évolution algérienne ». « Les Américains, qui ont joué sur l'indépendance tout en reconnaissant les risques les dangers, ne veulent à aucun prix voir l'Algérie, avec sa position stratégique tombée même dans un neutralisme suspect. » Car le gouvernement américain ne veut pas qu'un « vide » se produise entre le Maroc et la Tunisie « qui sont restés jusqu'ici, tant bien que mal, orientés vers l'Occident ». Un autre article du journal suisse le confirme : « Paris : soulagement mais aucun signe d'allégresse. Prochains jours décisifs pour l'OAS ».

La presse britannique, qui salue unanimement le cessez-le-feu conclu, reste prudente. Le Daily Herlad s'interroge : « Un cessez-feu, est-ce que ça veut dire la paix ? » « On s'attend à ce que la guerre de terreur de l'armée secrète de droite éclate en une violence nouvelle et plus désespérée. »

Même inquiétude pour le Daily Mail qui titre : « Une paix mince comme un fil de rasoir ». Pour le Financial Times, il faudra désormais faire face à une guérilla avec l'OAS. Et le Times de tempérer, « pas mêmes les bombes ni les menaces des extrémistes européens de l'OAS ne peuvent complètement gâcher le sentiment de soulagement en France, en Algérie et parmi les amis de la France ». « Cessez-le-feu en Algérie aujourd’hui à midi. L’accord d’Évian va mettre un terme à 7 ans de combats. Le général de Gaulle demande le soutien de la nation ». Trois vérités énoncées par de Gaulle dans son allocution : l’intérêt de la France et les réalités du monde actuel vont dans le sens de l’indépendance algérienne; la coopération à venir entre France et Algérie sera la clé du développement de l’Algérie; par-delà les affrontements, les drames et les morts, la paix va aider les peuples français et algériens à mieux se comprendre.

The Guardian estime que la fin de la guerre, en soi, « est une grande victoire, quelles que soient les difficultés qui restent à résoudre en Algérie et peut-être même en France ». Dans l'article « De Gaulle demande à la nation d’approuver les conditions de la paix », l’édito relate l’appel émouvant du général dans son allocution « dans l’intérêt des deux parties ». Sa voix a failli se casser quand il a terminé de parler en disant « Longue vie à la République ». L’édito relie ce discours à l’appel du 18 juin, en disant que ces deux discours sont des appels à la raison.

« La fin d’une guerre ». Cet article désigne comme menace immédiate sur la paix la possible non acceptation des accords par l’OAS et les français en Algérie. L’édito affirme que les semaines et mois à venir vont être très risqués, de ce point de vue.

De Gaulle, « un vieil homme fatigué mais toujours indomptable »

Outre-Atlantique, The New York Times, dans l'un de ses éditoriaux intitulé « La nouvelle d'Évian », encense également le général de Gaulle. Il parle de lui comme « d’un vieil homme fatigué mais toujours indomptable qui est venu présenter aux Français le traité de paix après une guerre longue et tragique dans laquelle les deux camps ont essuyé des pertes sévères ». Avec cette paix signée, dit l’édito, « les Français dans leurs grands moments historiques reviennent aux grands idéaux de leur révolution, la liberté, l’égalité, et la fraternité ».

Un autre article note le coût de la guerre : « Le coût du conflit algérien : 250 000 morts violentes et 20 milliards de dépenses ». En plus de la perte d’un territoire, l’édito pointe les pertes immatérielles comme l’érosion de l’autorité de l’État et le déclin du prestige de la France dans le monde africain.

« Le massacre se poursuit en Algérie », titre un autre journaliste. « La guerre est finie mais les tueries se poursuivent ». Il évoque les actions terroristes de l’OAS et des Algériens extrémistes en se demandant si cela ne va pas compromettre la paix. L’article s’interroge sur la façon dont l’armée française peut ou non accepter cette paix; une armée sérieusement ébranlée par l’arrestation des généraux du putsch d’Alger, une armée qu’il faut reconstruire.

Enfin, pour le New York Herald Tribune, « un jour nouveau se lève pour l'Algérie ». Et d'ajouter : « Pour de Gaulle, l'annonce d'un cessez-le-feu vers lequel il a tendu toute la puissance de sa volonté, de sa diplomatie, de tout son prestige auprès des Français, est un triomphe majeur. Lui seul a pu l'obtenir, et, dans son succès, il a, une fois de plus, bien mérité de la République ». « Français et Algériens marcheront ensemble côte à côte sur la route de la civilisation » cite l’édito en reprenant l’allocution de de Gaulle. En tant que soldat et patriote, l’Algérie signifiait beaucoup pour de Gaulle, mais la France signifiait encore plus, est-il écrit.

« L’histoire de la guerre d’Algérie – Personne n’a gagné, personne n’a perdu, mais un nouvel État est né », écrit encore le New York Herald Tribune. La paix avec l’Algérie, c’est un peu comme la France en 1940 qui a perdu une bataille mais pas la guerre. Le cessez-le-feu est signé, la guerre est finie, mais il subsiste des batailles à mener. L’OAS demeure une menace, selon le quotidien.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne