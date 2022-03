Présidentielle française: dans l’Yonne, Le Pen en campagne sur le pouvoir d’achat

reportage

À moins de trois semaines de l’élection présidentielle, Marine Le Pen conforte sa deuxième place dans les sondages. La candidate du Rassemblement national était en déplacement dans des villages de Bourgogne avec une stratégie : continuer à marquer des points sur l’unique thème du pouvoir d’achat.

Avec notre envoyé spécial à Courtenay, Julien Chavanne

Une candidate à la présidentielle qui pousse la chansonnette. Sur le petit marché de Courtenay, Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national, est comme chez elle. Bien accueillie, selfies, bises, autographes…

Et lors de ce déplacement, la candidate met en avant un seul et unique thème : le pouvoir d’achat. « C’est avec le carburant que c’est un peu dur ? », demande-t-elle à des passants. « C’est un peu compliqué », lui répond une femme. « Ça fait mal un petit peu », rajoute un homme. « Là, ça pique un peu, je me doute », conclut-elle.

Avec le boucher, l’infirmière ou encore le routier, c’est toujours le même sujet qui est abordé. Marine Le Pen se revendique même candidate du pouvoir d’achat. « Un certain nombre de candidats n’en parle pas du tout. Ils considèrent même que c’est méprisant de parler du pouvoir d’achat. J’ai évoqué le pouvoir d’achat, depuis plus de huit mois je fais campagne sur ce sujet car, en réalité, déjà avant la guerre en Ukraine, les prix avaient explosé », estime-t-elle.

À tel point qu’elle s’agace quand la presse l’interroge sur un autre sujet : « Est-ce qu’il y a des journalistes qui ne sont pas parisiens et qui s’intéressent au sujet ? », tance la candidate RN devant les journalistes suivant son déplacement lorsque les questions ne parlent plus de pouvoir d'achat.

Selon les sondages, le pouvoir d’achat est la première préoccupation des Français. Et à moins de 21 jours de l’élection, et avec Éric Zemmour distancé dans les sondages, la candidate du RN espère continuer à surfer sur les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine.

