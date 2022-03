Energie: en quête d'autres sources d'énergie, la France s'intéresse au bio-méthane

Comme les autres pays européens, la France cherche des solutions pour réduire ses importations de gaz russe. Parmi les pistes retenues, le développement de la production de gaz renouvelable comme le bio-méthane.

Pour réduire la dépendance à l'égard du gaz russe, l'Union européenne préconise, entre autre, d'augmenter la production de gaz renouvelable. Les professionnels français du secteur assurent que le développement du bio-méthane, ce gaz issu de la fermentation de déchets agricoles organiques (déchets végétaux, ordures ménagères, résidus agricoles comme les lisiers et fumiers), est possible.

Le bio-gaz ne représente aujourd'hui que 1 % de la consommation française de gaz mais le pays a le potentiel pour développer sa production : les gaz renouvelables pourraient représenter 20 % de la consommation en France d'ici 2030, selon Jean-Louis Bal, président du Syndicat des énergies renouvelables. « Si on attend 20% d'injection de gaz bio-méthane dans notre système gazier en 2030, on aura couvert l'équivalent des importations actuelles de Russie. » Cela doit passer par un cadre administratif simplifié selon lui... et prendra du temps.

Hostilité des riverains

Le bio-gaz est une piste intéressante aussi pour atteindre la neutralité carbone selon ses promoteurs puisque la production de bio-méthane dégage moins de gaz à effet de serre que le gaz d'origine fossile. Mais il faut prendre en compte l'opposition de riverains des installations de méthanisation -notamment celles qui traitent les déchets organiques provenant de l'agro-industrie comme els élevages intensifs de porcs-, et de certaines organisations environnementales qui dénoncent des nuisances et des pollutions diverses.

📣INFO A DIFFUSER :

REUNION PUBLIQUE CONTRE LE PROJET DE METHANISATION A LA CHAPELLE DU BOIS :

📌 Ce vendredi 18 mars 2022, à partir de 20 :30 heures, à la salle de fêtes de la Chapelle du Bois.#Méthanisation @Prefet61 @eelvorne @CNVMetha @FNEasso @Ecologie_Gouv pic.twitter.com/VIs1JRKA9B — Bien vivre dans le Perche (@BVPerche) March 16, 2022

« Il peut y avoir un certain nombre d'installations qui ont prêté à critiques mais globalement le secteur de la méthanisation est neutre en carbone, rappelle encore Jean-Louis Bal. Il faut faire régulièrement des évaluations pour être bien sûr que ces installations respectent les critères de durabilité.»

Jean-Louis Bal le reconnaît, le bio-méthane n'est pas LA solution miracle. Mais un élément qui peut aider à lutter contre le dérèglement climatique tout en favorisant l'indépendance énergétique de la France... A condition que la filière soit encore soutenue par l'Etat et respecte de bonnes pratiques environnementales.

