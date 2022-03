France: dix ans après les attentats de Toulouse et Montauban, hommage aux victimes

Toulouse, le 19 mars 2022: un homme dépose un ourson en peluche en hommage aux victimes de la tuerie à l'école Ozar Hatorah à Toulouse. Trois enfants et un père de famille furent assassinés le 19 mars 2012 par Mohamed Merah, un délinquant radicalisé. © Remy de la Mauvinere/AP

Dix ans après la série d'attentats à Toulouse et à Montauban, le président Emmanuel Macron ainsi que deux de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande et le président israélien Isaac Herzog, rendent hommage aux victimes, lors d'une cérémonie ce dimanche 20 mars à Toulouse. Ces attaques sont les premières d'une vague d'attentats terroristes qui vont traumatiser la France.