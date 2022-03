Présidentielle française: Mélenchon appelle à «l'union populaire» pour atteindre le second tour

reportage

Des milliers de personnes ont répondu au candidat de La France insoumise à l'élection présidentielle d'avril, Jean-Luc Mélenchon, et ont défilé ce dimanche dans les rues de Paris.

En tête du cortège parti place de la Bastille, Jean-Luc Mélenchon a salué la mobilisation pour le plus gros événement de sa campagne aux cris de « on va gagner » et « Mélenchon président ! ». « Il y a quelque chose dans l'air, cela donne du courage », se réjouit-il voyant la foule survoltée.

Lors du rassemblement, qui a rameuté 100 000 personnes selon les organisateurs, le leader de gauche a appelé à former « une union populaire » capable de le porter jusqu’au second tour de l’élection présidentielle française. « Chacun (a) la clé du second tour qui ouvre la porte », a-t-il déclaré.

L’union populaire dont j’ai l’honneur d’être le candidat est parvenue juste devant la porte du deuxième tour de l’élection présidentielle. Alors, chaque personne est personnellement responsable du résultat de l’élection présidentielle, car chaque personne à la clé du deuxième tour. Telle est la responsabilité morale et matérielle de chacun d’entre nous, chacune d’entre vous, ne vous cachez pas derrière les divergences entre les chefs et les étiquettes. C’est vous qui faites la décision ! Prenez le pouvoir ! Votez ! Jean-Luc Mélenchon, candidat de La France insoumise Aurélien Devernoix

« Il faut arrêter les conneries »

Dans les rangs de la manifestation, les supporters de l'insoumis l'imaginent déjà au second tour, galvanisés par les reculs d'Eric Zemmour et de Valérie Pécresse qui propulsent leur champion à quelques points de Marine Le Pen. « On y croit surement et fermement parce qu'il y a un engouement venant des personnes, c'est extraordinaire. C'est contagieux », témoigne Sofia au micro d'Aurélien Devernoix, venu de Toulouse pour participer à la marche.

Mais pour que les portes d'un duel avec Emmanuel Macron s'ouvrent, il va falloir ratisser large et, en particulier, chez les électeurs socialistes, écologistes et communistes. Isabelle, elle, croit à un sursaut de lucidité : « Je suis persuadé que les gens vont se dire, c'est maintenant, faut y aller, et qu'ils ne vont pas se perdre au premier tour à faire n'importe quoi et voter pour des gens qui font 1% en sachant que ça n'ira pas plus loin que ça. Maintenant, il faut arrêter les conneries, on l'a payé cher il y a 5 ans ».

Démonstration de force à gauche

Avec cet évènement dédié à « la résistance du peuple ukrainien à l'invasion russe », M. Mélenchon a tenté de s’imposer dans le rôle de principal opposant à Emmanuel Macron, président sortant et en tête dans les sondages à moins de trois semaines du premier tour.

Cette marche du candidat était une démonstration de force à gauche dans la lignée de ses précédentes campagnes présidentielles en 2012 et 2017. Pour autant, la présence au second tour de Jean-Luc Mélenchon est loin d’être assurée. Selon le candidat, il lui faut trouver « cinq points en trois semaines » afin de se qualifier.

Lors de son discours, le leader insoumis a notamment rappelé certains points de son programme comme la retraite à 60 ans, l'augmentation du salaire minimum et le blocage des prix des produits de première nécessité et du carburant. Si l'ambiance était électrisée ce dimanche, la grande peur de revivre le cauchemar de 2017 est toujours présente dans le camp Mélenchon : seulement 600 000 voix avaient manqué au candidat pour être au second tour en 2017.

