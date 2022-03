France: les discriminations au logement perdurent malgré les formations obligatoires

Une agence immobilière sur deux accepte les exigences des propriétaires de ne pas louer leurs logements à des Noirs ou à des Arabes. C’est ce qui ressort d’une campagne de testing récente menée par SOS Racisme. Pourtant, en 2019, l’association mettait déjà en lumière cette discrimination dans l’accès au logement en Île-de-France. Rien n'a changé.

Cette nouvelle campagne qui concerne l’ensemble du territoire montre que, trois ans après, les pratiques discriminatoires perdurent malgré les formations obligatoires.

« D’abord, on peut penser que les formations se sont mises en place récemment, donc il faut aussi le temps qu’elles produisent leurs effets, nuance Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Mais au-delà de ça, je pense que le problème, c’est qu’il faudrait que ces formations soient étendues à l’ensemble des personnes qui travaillent dans le secteur de l’immobilier. Et puis on pourrait attendre des candidats de la présidentielle qu’ils mettent le sujet de l’égalité au centre de leur discours. Parce que les discriminations, c’est un déni d’égalité. »

Du côté des professionnels, il y a certes une insuffisance au niveau des formations, mais pas seulement.

« De son côté, le gouvernement n’a pas tout fait, pointe Jean-Marc Torrollion, président de la FNAIM, principal syndicat de professionnels de l’immobilier. Il manque une commission de contrôle et puis sur certains types de collaborateurs, il était prévu une réglementation particulièrement, une formation obligatoire prise par décret qui contenait un volet contre la discrimination et qui n’a pas été prise. Donc il y a une organisation de la profession à améliorer et de notre côté, une massification de la formation contre la discrimination. »

En France, les auteurs de discrimination à la location encourent jusqu’à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende.

