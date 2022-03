Journal de campagne: la gauche veut de meilleurs salaires pour les profs, Zemmour un ministère de la «remigration»

De Yannick Jadot, qui défend un « projet de réconciliation autour de l’école » au porte-parole de Fabien Roussel qui propose 30% d’augmentation de salaire pour les enseignants, la gauche marque sa différence avec Emmanuel Macron sur la question de l’éducation. Eric Zemmour, lui, renoue avec son thème favori : le grand remplacement. Le candidat de Reconquête prévoit, s’il est élu, de créer un ministère de la « remigration ».

Yannick Jadot a présenté, le 21 mars, son programme pour l'école, contre ce qu'il a appelé l'apprentissage intensif et l'évaluation permanente. L’envoyé spécial de RFI Anthony Lattier a suivi cette présentation.

« On a évalué 65 000 recrutements dans notre détermination à faire que, notamment au plus jeune âge, il n’y ait pas d’effectifs au-dessus de 25 élèves, parce que c’est un âge absolument essentiel. Nous voulons aussi garantir le remplacement des enseignants. Nous voulons aussi favoriser le travail collectif, la coopération entre enseignants, l’interdisciplinarité. C’est aussi la possibilité à plus d’activités extérieures, sport, nature, culture, travaux manuels… et c’est comme ça qu’on arrive à 65 000 postes. »

Autre mesure du candidat écologiste : augmenter le salaire des enseignants de 20%. La question fait beaucoup réagir à gauche après les propositions d'Emmanuel Macron la semaine dernière de conditionner une revalorisation de la rémunération des profs à des missions supplémentaires. Ian Brossat, le directeur de campagne du candidat communiste Fabien Roussel, était invité du Débat sur RFI hier soir.

« Tous les enseignants de la république sont aujourd’hui des gens méritants, qui tous méritent de voir leur salaire revalorisé et c’est la raison pour laquelle avec Fabien Roussel nous proposons 30% d’augmentation. Mais ce qui m’inquiète le plus dans les propos d’Emmanuel Macron sur l’école, c’est quand il parle de développer l’autonomie des établissements, c’est-à-dire en réalité de gérer l’école comme on gère une entreprise. Exactement ce qu’on a fait dans l’hôpital ces dernières années, avec les conséquences que l’on connaît. »

La gauche qui s'empare aussi de la question du pouvoir d'achat

C'est la préoccupation principale des Français dans cette campagne, alors que les prix de l'énergie s'envolent. Sur notre antenne hier soir, Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière expliquait comment financer des salaires et retraites minimum à 2 000€ nets.

« Ce qui est urgent, c’est qu’on aille voir les comptabilités des grandes entreprises. Donc il faut avoir cette revendication, supprimer le secret des affaires, abolir le secret des affaires parce que l’argent passe bien quelque part. Quand vous voyez que les grands groupes pétroliers utilisent cette crise, alors qu’il n’y a pas d’embargo, mais pour faire valser les étiquettes, pour faire des surprofits. C’est pareil pour tous ceux qui sont en train de spéculer sur le blé. »

Il a aussi été question de la Corse hier

L'île, en proie aux émeutes il y a quelques jours après l'agression en prison du militant indépendantiste Yvan Colonna, détenu pour l'assassinat du préfet Érignac est décédé ce mardi 21 mars. Réaction de Philippe Poutou du Nouveau parti anticapitaliste.

« Ce qui se passe est une démonstration qu’à force de se foutre de la gueule du monde comme l’a fait Darmanin ou comme l’a fait Macron, à un moment donné, ça éclate. C’est ce qui s’est passé avec la jeunesse. Et elle ne se met pas en colère uniquement parce qu’ils se sont sentis trahis par de fausses promesses de Macron et que le droit à l’autonomie politique, ils n’arrivent pas à l’avoir, ce n’est pas juste ça. La jeunesse aujourd’hui n’arrive plus à vivre correctement, elle n’arrive pas à s’installer ni à se loger… donc à un moment donné, la seule issue qui reste, c’est la colère et la colère devient émeute, comme vous dites, à partir du moment où la police agresse ceux qui se défendent. » [Entretien enregistré avant qu'on apprenne la mort d'Yvan Colonna, des suites de ses blessures hier soir]

De son côté, Valérie Pécresse regrette qu'Emmanuel Macron ait « joué la montre dans le dossier des prisonniers corses » et appelle à « ne pas embraser » l'île.

À l'extrême-droite, le candidat de Reconquête tente de limiter sa chute dans les sondages

Eric Zemmour perd encore du terrain. Les derniers chiffres le créditent de 10% d'intentions de vote. Il était ce mardi soir, invité de la chaîne de télévision M6.

« Je veux un ministère de la "remigration" et de l’expulsion des étrangers dont on ne veut plus, c’est-à-dire les clandestins... J’expulse les délinquants, les criminels. J’expulse les fichés S. Je propose le renvoi par an de 100 000 étrangers indésirables. Emmanuel Macron a fait rentrer deux millions d’étrangers en cinq ans, moi je veux en faire sortir un million. »

Le candidat d'extrême-droite a conclu : « Si on continue comme ça, dans 60 ans nous serons un pays musulman. » Eric Zemmour renoue avec son thème favori, la théorie complotiste du grand remplacement, « la raison pour laquelle il est candidat. »

