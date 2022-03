Présidentielle française: le pouvoir d'achat, un problème majeur pour les étudiants

Reportage

La question du pouvoir d'achat et des inégalités sociales figure parmi les sujets phares de la présidentielle 2022 en France. Chez les étudiants, une classe sociale souvent « oubliée », nombreuses sont les difficultés qui entravent le parcours des jeunes de 18 à 30 ans et face auxquelles tentent de parer certaines actions. Reportage dans la métropole lilloise, au nord de l'Hexagone.

De notre envoyée spéciale à Lille,

Le vent balaie la Grand'Place de Lille, les rafales dépassent les 120 km/h en cette fin février. Mais cela n'empêche pas Saada, 26 ans, de courir à la recherche de badauds. « S'il vous plaît, vous pouvez répondre à une question ? Je suis en plein examens et je dois faire un reportage radio sur le "convoi de la liberté" », dit-elle pleine d'entrain.

De la motivation et du courage, il en faut plus que jamais pour cette jeune femme en 2e année d'école privée de journalisme. Saada a dû faire un prêt étudiant de 60 000 euros pour pouvoir effectuer les études qu’elle souhaitait, elle a bénéficié d'une bourse uniquement pour ses trois premières années d'études. « Quand je rentrerai sur le marché du travail, j'aurai déjà un prêt à rembourser, même si je ne trouve pas de job », se résolut-elle à dire. Les petits jobs ? « Avant, j'enchainais les cours puis un job de serveuse, je rentrais chez moi dans la nuit, fatiguée, à 3h du matin, et les cours reprenaient à 8h. C'est extrêmement difficile, horrible, d'étudier et de travailler à côté. » Et la jeune femme de confier qu'elle et nombre de ses amis étudiants se sentent totalement délaissés par les politiques : « On a l'impression de ne pas exister, tout simplement, alors qu'on galère. »

Un combat au quotidien

Payer ses études, se loger, se nourrir, trouver un petit boulot, la vie étudiante est loin d'être un long fleuve tranquille. Selon un rapport d'enquête parlementaire dirigée par Marie-George Buffet (Parti communiste français) et Sandrine Mörch (La République en marche) en décembre 2020, à cause de la crise, de la fermeture des universités en raison du confinement et de la précarité entraînée par les différentes conséquences de la pandémie, un jeune sur six a dû cesser ses études à la fin de l'année scolaire et universitaire.

Lille, capitale des Hauts-de-France, à proximité de la frontière belge, est l'une des grandes villes étudiantes françaises. Sur les différents campus, pas moins de 120 000 personnes usent les bancs des amphithéâtres. Mais 20 000 d'entre eux ne s'en sortent pas, ou en tout cas très difficilement.

Dans un bloc en décrépitude du pôle de sciences naturelles, SN2, Allane manipule de mystérieux produits dont certains sont, explique-t-il, extrêmement dangereux. « Ne touchez à rien », prévient-il. L'étudiant de 24 ans est en master 2 IBVEM (Innovations en biotechnologie végétale, enzymatique et microbienne). Cette année, il est « gratifié » par son tuteur, 3,90 euros par heure. Il touchait auparavant 300 euros de bourse par mois, ce qui lui permettait d'avoir une chambre étudiant (un 9m2 « insalubre » pour 280 euros par mois, 390 euros par mois pour un 18m2).

Aujourd'hui, le Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) lui a refusé un logement pour sa sixième année universitaire. « On est vraiment tous en galère de logement », déplore le jeune scientifique. Allane s'en est donc retourné vivre chez ses parents. Malgré des journées de travail de plus de dix heures, il endure en moyenne trois heures de voiture par jour, le prix à payer pour ne pas dormir dehors et surtout pour ne pas avoir à abandonner ses études. Pour se nourrir, il se contente des repas du Crous à 1 euro (3,50 euros pour les non-boursiers). « On y a droit midi et soir, donc parfois, quand je dîne chez mes parents, je donne mon repas du soir à d'autres étudiants dans le besoin. » À noter que les AGORAé, épiceries sociales et solidaires, ont enregistré plus de jeunes en quelques mois que depuis leur création en 2011. Aussi, près de 80% des étudiants interrogés par l'association Co’p1-Solidarités étudiantes en 2021 déclarent avoir eu recours à une aide alimentaire pour la toute première fois l'an dernier.

Pauline, 23 ans, collègue d'Allane en première année de thèse CIFRE (collaboration industrie/université), le confirme : sans les parents, la vie étudiante est laborieuse. « Moi, je n'ai pas à me plaindre, je suis désormais payée, car je suis en thèse et avant, j'étais logée et nourrie par mes parents qui vivent à Lille. Sans l'aide familiale, je n'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui », affirme-t-elle, consciente d'être une privilégiée.

La solidarité à l'œuvre

Soirée étudiante du jeudi oblige, Loline a l'air épuisée ce vendredi matin. Le vent glacial ne faiblit pas sur le port de Lille. Cigarette roulée entre les lèvres, la jeune fille de 20 ans, en césure universitaire, trimballe des cartons de nourriture récupérée aux « Paniers de Léa ». « Quand tu ne sais pas comment tu vas faire pour manger à la fin du mois, les bonnes notes, tu t'en fiches. » « Je n'ai pas de bourse, parce que l'un de mes parents gagne trop. Sauf qu'aucun de mes parents ne me vient financièrement en aide. J'ai mis quatre mois à trouver un logement, et aujourd'hui, sans les paniers-repas gratuits, je ne pourrais pas me nourrir correctement. » Si Loline affirme être « une optimiste dans l’âme », ce n’est pas le cas de tous. Plus de 50% des jeunes sont inquiets sur leur santé mentale et 23% des étudiants ont déjà eu des pensées suicidaires, selon la députée Karine Lebon.

En attendant de reprendre le cours de ses études, Loline cherche des petits boulots et bénéficie d'une aide de l'État, la « garantie jeune ». Pour se rendre utile, elle fait du bénévolat auprès de la Fédération des associations étudiantes de Lille (FAEL) qui s'est lancée dans un projet solidaire à toutes épreuves et qui, à la base, ne figurait pas dans ses statuts.

Elle propose depuis mars 2021 des distributions gratuites de paniers-repas, sans critère de sélection. Tout en transvasant plus de deux tonnes de nourriture d'un hangar à une camionnette, Martin Murcia raconte. Étudiant de 24 ans en orthophonie, il est aussi président de la FAEL, créée en 2008 qui, au niveau du territoire de la métropole européenne de Lille, rassemble toutes les associations étudiantes locales. Au moment de la crise sanitaire, la fédération est partie d'un constat simple : la précarité des étudiants augmentait.

En effet, si les « galères étudiantes » ont toujours existé, le Covid a créé des situations dramatiques pour ceux qui ont perdu leurs jobs à temps partiels (serveurs, etc.) et, même si la situation tend à s'améliorer, certains sont toujours en souffrance.

Pallier à une situation d'urgence

Altruisme et solidarité à l'œuvre, la FAEL décide de mettre en place un système de paniers-repas gratuits pouvant nourrir une personne durant une semaine, grâce à l'aide de partenariats et de mécénat. Aujourd'hui, plus de 350 paniers sont distribués chaque samedi aux étudiants dans le besoin, sans critère de sélection; la seule demande faite aux demandeurs de repas est de présenter une carte d'étudiant. Parmi eux, analyse Martin, « beaucoup d'étudiants étrangers qui ne sont pas forcément au courant des différentes aides proposées par l'État ». En effet, selon l'Observatoire national de la vie étudiante, ceux qui sont les plus éloignés de leur famille ainsi que les étrangers comptent parmi les plus durement affectés par la précarité.

Dans les paniers, de la nourriture donc, mais aussi du shampoing, des protections hygiéniques, du dentifrice, du papier-toilette, de la lessive, etc. De quoi vivre dignement socialement. Tous les produits contenus dans les paniers sont soit donnés, soit achetés. L'université de Lille subventionne en effet le projet de la FAEL, tout comme la région, le département, la mairie de Villeneuve-d'Ascq, environ 75 000 euros l'an dernier.

Le bouche-à-oreille fonctionne et le projet connaît une importante résonance, « même si certains étudiants ont honte de venir chercher à manger », explique Maxence Vancassel, le trésorier de la fédération, entre deux allers-retours entre le hangar de stockage et le local de distribution. Pour parer à ce problème, les distributions se font hors des campus, dans un local de quartier, loin des collègues ou des professeurs. « Certains étudiants nous sollicitent aussi pour des problèmes de logement, mais malheureusement, à l'heure actuelle nous ne pouvons pas en faire plus », regrette-t-il. Et pour cause, la mise en place des paniers solidaires demande une logistique telle que les bénévoles y consacrent trois jours à temps plein par semaine (parfois même de 8h à 22h30). Un travail de longue haleine qui obtient une reconnaissance unanime , mais « nous voudrions en faire plus », affirme Martin, motivé plus que jamais quand on s'interroge : comment trouver autant de forces (physique et mentale) pour consacrer autant de temps bénévolement à cette noble cause ?

Parer aux manquements de l’État ?

« C'est un peu l'histoire du chat qui se mord la queue, avoue Martin. Nous sommes conscients de faire une mission qui ne nous revient pas. Mais les étudiants sont en demande. Nous travaillons en partenariat avec des entreprises qui peuvent se permettre de donner, de défiscaliser, et donc ça serait stupide de refuser. De toutes manières, nous savons que les politiques publiques sont systématiquement en retard. » Et le président d'insister : il faut une prise de conscience des autorités. La FAEL travaille en partenariat avec la mairie de Lille pour régler le problème sur le long terme et travaillera avec toutes les entités qui le voudront.

Mais comment aider les étudiants dans le besoin alors que les universités ont vu leurs effectifs croître de 16% en dix ans, selon les chiffres du ministère de l’Enseignement supérieur ? D'autant que, malgré une hausse de la dépense publique pour l’enseignement supérieur, le budget moyen par étudiant a chuté de 7,5% sur la même période. Selon un sondage Ipsos - Sopra Steria pour la Fédération des associations générales étudiantes le 22 février, 66% des jeunes estiment que les responsables politiques s’intéressent peu, voire pas du tout, à leurs préoccupations.

Ainsi, tant que cela sera nécessaire et en attendant des politiques qui permettront aux étudiants de subvenir à leurs besoins, la distribution de paniers-repas se poursuivra. « On nous avait dit que les Restos du cœur étaient éphémères. Nous voyons qu'ils sont toujours là », s'inquiète Maxence. « Et si demain nous arrêtions, nous savons très bien que plus de la moitié des étudiants que nous aidons n'irait pas aux Restos du cœur ou à la Croix-Rouge, parce qu'ils se sentiraient encore plus honteux au regard des autres. »

Une situation qui risque de durer, puisque désormais, même durant les vacances, la distribution de paniers est à l'œuvre.

