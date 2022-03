Procès du 13-Novembre: «Je sais que s’il est là, c’est pas pour faire du tourisme»

Le procès des attentats du 13 novembre 2015 se poursuit devant la Cour d’Assises spéciale de Paris. La Cour termine d’examiner la période des préparatifs à l’automne 2015. Ce mardi 22 mars, l’accusé Mohamed Abrini, l’ami d’enfance de Salah Abdeslam, était invité à s’expliquer.

De notre envoyé spécial à la Cour d'Assises spéciale de Paris,

« Je suis sans doute allé voir Abaoud, puisqu’il était à Charleroi. » « Ah », répond le président. Moment de flottement dans la salle. Mohamed Abrini ne s’en rend pas compte immédiatement, mais il vient d’offrir à la Cour une des nombreuses pièces manquantes du puzzle.

La question portait sur tout autre chose : un coup de fil à un propriétaire et une visite en vue de trouver un des appartements qui serviront de planques aux commandos qui en ce mois d’août 2015 sont en train d’arriver en Belgique depuis la Syrie. Mohamed Abrini dément catégoriquement avoir participé aux recherches. Mais en essayant d’expliquer pourquoi son téléphone borne ce jour-là à Charleroi, il reconnaît donc pour la première fois avoir vu Abdelhamid Abaoud à cette époque.

Une rencontre à une période où Abaoud est hors des radars

Abdelhamid Abaoud, un ami de 25 ans, de retour de Syrie, coordinateur des attaques du 13-Novembre et futur membre du commando des terrasses parisiennes. Bémol : l’appartement où il dit l’avoir rencontré fin août n’est loué qu’à partir du 3 septembre.

La date ne colle pas, mais cette rencontre intéresse malgré tout la Cour puisque les enquêteurs n’ont jamais réussi à savoir où se trouvait le jihadiste à cette période. Mohamed Abrini continue d’affirmer qu’il n’a en rien participé aux préparatifs des attentats. Mais il ne peut plus nier qu’il avait connaissance dès l’été 2015 de ce qui se tramait.

« S’il est là, c’est pas pour faire du tourisme »

« Abaoud, il a combattu en Syrie avec mon petit frère. Je sais que s’il est là, c’est pas pour faire du tourisme et qu’il ira jusqu’au bout », dit-il depuis le box. Depuis septembre, la Cour examine les faits dans l’ordre chronologique et se rapproche de plus en plus de la date fatidique du 13 novembre 2015.

Mohamed Abrini donne un aperçu de ce qui nous attend : « Je peux déjà vous dire que j’étais prévu pour le 13, mais ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. » « J’espère que vous ne changerez pas d’état d’esprit », lui répond le président, alors que plusieurs des accusés désormais font usage de leur droit au silence.

