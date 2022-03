Des saisies records de cocaïne dans le port français du Havre

Les saisies de cocaïne n'ont jamais été aussi fréquentes dans le port du Havre. Dans toute la France, 18 tonnes de cocaïne ont été saisies par les services des douanes depuis le début de l'année, contre 13 tonnes pour toute l'année 2020.

Situé en Normandie, dans le nord-ouest de la France, le port du Havre est le deuxième plus grand port français, mais aussi la principale porte d'entrée de la cocaïne en France. Depuis le début de l'année, les saisies de cocaïne y sont de plus en plus fréquentes.

Pour le seul mois de janvier dernier, plus de 2,2 tonnes ont été saisies au Havre, soit plus que la totalité des saisies de cocaïne dans ce port sur toute l'année 2019. Les douaniers découvrent régulièrement de la drogue dans des conteneurs en provenance du Brésil, du Chili ou de Colombie… La dernière prise date d'il y a une semaine seulement avec 64 kilos de cocaïne cachés dans un conteneur frigorifique à destination de la Réunion.

Changement de mode opératoire

D'une manière générale, la drogue ne fait que transiter au Havre, les trafiquants qui sont de mieux en mieux organisés cherchant ainsi à brouiller les pistes avant la destination finale.

La recrudescence des saisies au port du Havre montre que le mode opératoire des trafiquants change. La cocaïne ne passe plus par les mules et les avions, elle passe désormais de plus en plus par les ports comme ceux du Havre où passe près de la moitié de la totalité de cocaïne qui entre en France chaque année.

